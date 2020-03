«L'OPPED œuvre, entre autres, pour la réalisation d’études et de recherches appropriées afin de servir l’acte électoral et de construire des jalons d’avant-garde dans ce domaine», a précisé M. Amara dans sa communication consacrée aux missions de cet observatoire, lors d'une conférence sur «le développement du processus électoral et le renforcement de la démocratie», organisée conjointement par l’organisme dépendant de l’ANIE (Autorité nationale indépendante des élections) et l’université Chadli-Bendjedid d’El Tarf.