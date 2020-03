FLN : Le congrès prévu en juin

Ce dernier a présidé jeudi à Bordj Bou Arreridj un regroupement des mouhafedh de 8 wilayas de l’Est et du Centre pour faire le point sur la situation du parti et ses perspectives.

Selon M. Seddiki, le parti est victime de campagnes injustes et la seule façon de les contrer est d’unir ses rangs.

« Ce sera notre réponse à ceux qui ont parié sur la mort de notre part,i alors qu’il est vivant par son histoire et ses réalisations, ses centaines de milliers de militants et ses milliers d’élus », aaffirmé M. Seddiki. L’orateur a rappelé que les positions du parti sont basées sur son engagement à préserver l’Etat et à être fidèle aux aspirations populaires. Il a lancé à ceux qui veulent placer le FLN au musée que c’est aux militants de décider de son avenir, avant de relever que seul le peuple a le pouvoir de mettre fin à l'existence des partis à travers les urnes.

Il a promis que la prochaine session du parti sera un espace politique pour un dialogue sérieux et une occasion de le renforcer en préparant ensemble le congrès. «Nous devons faire de cette rencontre un congrès réussi, celui de tous les militants, qui permettra de sortir avec une direction choisie par ces derniers», a-t-il dit. Il a rappelé son souci de la légalité et a fustigé les auteurs de l’initiative de sauvetage du parti qui cherchent, d’après lui, à se placer pour les prochains rendez-vous et qui défendent des intérêts étroits. Ce qui l’a poussé à qualifier l’appel à une conférence nationale de coup de force qui a pour finalité de créer une instance parallèle au comité central. Il a annoncé le soutien du parti à l’initiative du président de la République pour l’amendement de la Constitution ainsi qu’aux mesures d’apaisement et aux consultations engagées avec les formations politiques et les personnalités nationales. Il a précisé que les propositions du FLN ont été élaborées par des cadres du parti et des experts en droit constitutionnel et en sociologie.

M. Seddiki a refusé d’évoquer ces propositions, laissant la primauté au président de la République après l’ouverture du débat sur ce sujet, et a rappelé que les orientations du parti sont connues.

«Nous allons insister, a-t-il indiqué, sur le respect des constantes nationales». Il a souligné l’orientation sociale que l’Etat doit avoir et a mis l’accent sur la revendication de plus de libertés et pas seulement pour les partis et les syndicats. «Nous voulons plus de libertés individuelles», a-t-il affirmé, avant d’évoquer la proposition de création d’une cour constitutionnelle.

Quant à la possibilité d’élections législatives anticipées, il a répondu qu’il n’était pas contre cette décision. M. Seddiki a demandé aux militants de se préparer à cette éventualité. «Nous allons choisir les plus compétents parmi nos militants pour y prendre part», a déclaré le SG par intérim qui a indiqué que «le parti ne saurait être absent aux grands rendez-vous. Son histoire, sa place dans le paysage politique et son enracinement populaire le poussent à être présent en force à ces rendez-vous».

Cette éventualité pourrait même pousser le parti à reporter son congrès prévu le mois de juin.

