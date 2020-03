Le président du Conseil constitutionnel à Sétif : Un état de droit au service du peuple

Etaient présents à cette conférence, des doctorants, des magistrats, des avocats, des notaires et des représentants de la société civile.

Quatre communications ayant trait à la révision de la Constitution ont été présentées.

Le Pr Khier Guechi, recteur de ladite université, indique que l’événement permet à l’institution de s’ouvrir sur la société et contribuer à l’édification de la nouvelle République.

Kamel Fenniche a, pour sa part, transmis à l’assistance les salutations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et rappelé l’impact de la Constitution dans l’édification de l’Etat de droit et la prémunition du pays contre toutes les turbulences et les dérives à même d’impacter sa stabilité, avant d’appeler à une mobilisation générale autour du président de la République.

Depuis l’indépendance, dit-il, l’Algérie a connu quatre Constitutions en fonction des situations qui prévalaient aux plans social, politique et économique.

La révision de la Constitution de 2016 atteste de la volonté d’aller dans le sens des aspirations du citoyen et des changements que connaît la société, soulignant par la même l’impact du Hirak dans l’impulsion d’une vision nouvelle de l’Algérie du droit et des libertés qui ont constitué des éléments forts dans l’organisation des élections du 19 décembre 2019 et l’élection du président Abdelmadjid Tebboune.

Le Président s’est engagé à procéder à une révision globale de la Constitution conformément aux aspirations des citoyens pour la construction d’un Etat fondé sur la justice et le respect de la loi, avec des institutions fortes qui s’inscrivent dans l’émergence d’un nouveau mode de gouvernance et trouvent leur essence dans la souveraineté du peuple.

La Constitution est la pierre angulaire de l’Etat de droit, une citadelle contre toutes les dérives et autres turbulences, dit-il.

Il est revenu sur la Constitution de 2016 et toutes les insuffisances qu’elle comportait dans le fond et la forme ainsi que des zones opaques dans certaines de ses composantes. Elle réduisait le rôle du Premier ministre au rang de coordonnateur de l’activité gouvernementale, ne prévoyait pas de mécanismes tendant à renforcer le contrôle parlementaire sur le gouvernement, sans clarifier la séparation des pouvoirs, et faisait état de la démocratie participative avec des prérogatives réduites des collectivités locales, dit le président du Conseil constitutionnel.

Il se penche ensuite sur les voies adoptées par le président de la République pour la révision de la Loi fondamentale dans la transparence et l’efficacité conformément aux articles 7 et 8 de la Constitution. «Les amendements répondent aux aspirations de la société pour une Constitution fondée sur des principes démocratiques, un Etat de droit au service du peuple, une justice sociale et les droits de l’homme et sa liberté», dit-il. Les amendements consacrent une Constitution consensuelle et s’appuient sur les engagements du président de la République, notamment en ce qui a trait aux droits et libertés du citoyen, la moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption. Il s’agit aussi de la séparation des pouvoirs, le renforcement du contrôle parlementaire avec des mécanismes efficaces, le renforcement de l’indépendance de la justice et la protection du magistrat contre toutes formes de pression et autres injonctions dans sa mission et le renforcement de l’égalité des citoyens devant la loi.

Les aspects théoriques de la révision constitutionnelle en tant qu’outil des réformes politiques ont été abordés par le Dr Benarab Mohamed, doyen de la faculté de droit et sciences politiques.

Le contrôle de constitutionnalité des traités internationaux est abordé par le Pr Khier Guechi, recteur de l’université ; la protection des droits du justiciable selon l’article 188 de la Constitution est le thème abordé par Brahmi L’hachemi, membre du Conseil constitutionnel.

F. Zoghbi