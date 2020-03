L’Universitaire Miloud Chennoufi se prononce sur le Hirak du samedi : Une démarche allant dans le sens d’une escalade graduelle

Pour le professeur Chennoufi «la probabilité demeure très faible que ce soit une évolution spontanée du mouvement populaire», rappelant que «des voix s'étaient élevées dès l'automne dernier pour suggérer explicitement une voie similaire au mouvement populaire» mais «la tentative avait échoué».

«Quelqu'un, quelque part, en a décidé et la décision relève d'une stratégie aux contours assez clairs: la désobéissance civile et la grève de fait», estime l'auteur, qui relève que la démarche choisie cette fois est «l'escalade graduelle» pour arriver au «stade insurrectionnel».

Après s'être interrogé sur les raisons de la non-structuration du Hirak, «compensée par l'armée qui a choisi de prendre le parti du mouvement populaire», entraînant l'effondrement du système Bouteflika, le professeur Chennoufi prévient que poursuivre l'action sans se structurer «revenait à courir le risque de se faire orienter à son insu».

Et de noter : «Les appels du mouvement islamiste Rachad à reproduire le scénario libyen en Algérie n'ont eu aucun écho. Le génie du mouvement populaire était donc d'avoir compris que, dans sa lutte contre le cinquième mandat et contre le système Bouteflika en général, il avait besoin d'un strict respect de la non-violence et de gagner l'armée à sa cause.»

Estimant que la convergence qui avait permis la chute du système Bouteflika a été «brisée», le professeur Chennoufi a souligné que «c'est à ce moment précis que l'une des forces qui avançaient masquées a réussi à se distinguer de toutes les autres, et contrairement à toutes les autres, elle a, petit à petit, imposé sa voie au mouvement populaire. Une nouvelle convergence s'est ainsi graduellement cristallisée et c'est elle qui se trouve derrière la récente tentative d'escalade vers une insurrection non violente».

«C'est ainsi que le mouvement populaire est, aujourd'hui, en proie aux démons des années 90. La pire évolution possible, devrait-on dire, parce que les déterminants politiques de cette période douloureuse sont aux antipodes du caractère inédit, non violent, et rassembleur du mouvement populaire», soutient-il.

Et de conclure que «l'espoir persiste de voir le mouvement populaire se ressaisir et échapper à l'orientation sans issue qu'on a voulu lui imposer. Pour cela, il est nécessaire qu’il retrouve son originalité qui le situait au-delà des inerties héritées du passé, celle du pouvoir comme celle de l'opposition» et «se structurer dans la pluralité, c'est-à-dire dans le strict respect de la diversité idéologique, linguistique et identitaire qui caractérise la société algérienne».

Miloud Chennoufi est professeur de relations internationales au Collège des forces canadiennes et senior fellow à l'Ecole des affaires publiques et internationales de l'Université de Toronto.