56e marche du vendredi à Alger : bâtir une Algérie forte et prospère

Marquant une halte non loin du siège de la wilaya, les marcheurs ont réitéré leur engagement pour une nouvelle Algérie assurant l’égalité de tous. Ils ont, par ailleurs, appelé à renforcer la lutte contre la corruption, ce qui permet d’assurer une meilleure transparence de la vie publique.

La foule a, par la suite, poursuivi sa marche en sillonnant plusieurs grands artères au cœur de la capitale, telles les rues Larbi-Ben- M’hidi, Didouche-Mourad ainsi que la place Audin.

Les manifestants ont brandi plusieurs pancartes, affiches et autres banderoles appelant à des réformes politiques et socioéconomiques afin d’améliorer le quotidien des Algériens et bâtir une Algérie forte et prospère. Plusieurs slogans ont appelé à consolider les acquis de la femme. Des portraits de Hassiba Ben Bouali étaient également brandis.

En cette période marquée par le coronavirus, quelques citoyens portaient des masques et autres gants pour éviter toutes contaminations.

La marche s’est dispersée vers 16h30 sous l’œil vigilant des forces de l’ordre qui ont permis, par leur présence, en grand nombre, d’assurer de façon optimale la protection des biens et des personnes.

Sami Kaidi