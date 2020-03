Kamel Rezig, ministre du Commerce : «Le climat des affaires commence à s'améliorer»

Il est aussi question, rapporte le communiqué de son département, de «mettre de nouveaux mécanismes suivant une feuille de route étudiée pour promouvoir les exportations hors hydrocarbures». Recevant les présidents de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA), Abdelwahab Ziani, et de l'Organisation nationale des entreprises et de l'artisanat (ONEA), Mustapha Robaïne, et ce dans le cadre des concertations menées avec les partenaires et professionnels, le ministre a rassuré les opérateurs économiques que le climat d'affaires commence à s'améliorer en garantissant davantage de transparence et en luttant contre la bureaucratie qui a impacté négativement sur l'économie nationale.

D’autre part, le ministre du Commerce a bifurqué sur «le rôle pivot des petites et moyennes entreprises et des artisans dans la promotion du développement, notamment dans les zones d'ombre», ajoute le communiqué. Son département ministériel, affirme-t-il, est disposé à offrir toutes les facilités, à accompagner et à coordonner avec les autres secteurs en vue de hisser ces entreprises et promouvoir ces métiers. Notons que le ministre n’a eu de cesse de relever le rôle actif qu’il incombe au secteur de jouer en vue de la relance et de la diversification de l’économie nationale.

A ses yeux, toutes les potentialités et les atouts, humain et matériel, sont disponibles, à la faveur d’une réelle volonté politique pour impliquer toutes les parties dans l’édification de l’Algérie nouvelle. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le ministre avait précisé que le Fichier national des produits se focalisera sur la définition d'une stratégie nationale pour mettre fin à l'importation anarchique à même de renforcer le produit national et préserver les ressources de l'Etat en devises.

Les directeurs régionaux et de wilayas du commerce ainsi que les responsables des chambres de commerce ont été chargés du suivi de l'élaboration de ce fichier dont le parachèvement est prévu dans six mois, sur la base duquel les marchandises nécessaires indisponibles sur le marché seront définies ainsi que celles disponibles, mais avec des quantités insuffisantes. Faisant état de l'interdiction d'importation des viandes rouges réfrigérées et congelées à compter de 2021, le ministre a souligné que l'Algérie dispose d'une production suffisante pour satisfaire la demande du consommateur avec des prix à la portée des citoyens.

Il a estimé, en outre, que la facture d'importation des viandes, ayant atteint 213 millions USD en 2019, est inacceptable, compte tenu des capacités existantes pour le développement de la production. A ce sujet, M. Rezig a annoncé qu’il va se déplacer avec les importateurs de viandes au Sud, pour conclure un partenariat interne et compenser les opérations d’importation en attendant la liquidation définitive du marché en 2021. Et assure que les quantités de viandes, qui sont disponibles, sont capables de couvrir la demande nationale, et à des prix raisonnables qui servent les acteurs de la filière, les commerçants, et les consommateurs, avec la possibilité de réaliser un excédent à l’exportation.