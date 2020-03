M. Robert Van Embden, ambassadeur des Pays-Bas : «Accompagner le processus de diversification économique»

Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue d’une table ronde sur «le journalisme entre professionnalisme et qualité», organisée jeudi dernier à Constantine dans le cadre de la Journée des Pays-Bas, l'ambassadeur Robert Van Embden a affirmé que le Royaume était fortement intéressé par le développement des relations bilatérales avec un pays au potentiel certain, lequel se trouve à une étape charnière de son histoire, caractérisée par l’existence d’une réelle volonté politique d’accélérer le processus de diversification économique.

«Il existe plusieurs domaines dans lesquelles se cristallise la coopération entre la Hollande et l’Algérie, à l’image de l’énergie, l’agriculture, le portuaire et le maritime», a-t-il dit. Il existe d’autres options en dehors des échanges commerciaux, comme le partage du savoir-faire ou l’accompagnement des jeunes aspirant à créer leurs entreprises, a-t-il soutenu. «Le secteur agricole nous intéresse particulièrement car nous avons une longue tradition dans ce domaine. Il existe effectivement trois filières que nous voulons privilégier : le lait, la pomme de terre et le maraîchage», dit-il.

«L’Algérie, qui est notre premier partenaire économique dans la région du Maghreb, possède un grand potentiel en ce qui a trait à la production et même à l’exportation, notamment à l'Est. D’ailleurs, nous avons lancé un centre d’excellence à Guelma où des agriculteurs et des porteurs de projets dans la filière laitière sont formés par des experts néerlandais», ajoute-t-il. M. Van Embden a précisé que la promotion des relations bilatérales entre les deux pays passe aussi par la facilitation des échanges entre les deux peuples. Il a indiqué avoir noté avec satisfaction l’augmentation de 20% du nombre de visas délivrés aux Algériens et que l’ambassade envisageait d’encourager les étudiants à poursuivre leurs études aux Pays-Bas. À propos du mouvement populaire, le diplomate a déclaré que «c’est une époque fascinante pour l’observateur étranger.

J’ai eu le privilège d’avoir été témoin de ce développement. Ce pays a eu des moments très difficiles dans son histoire, et nous avons pu constater qu’il existe un dynamisme énorme chez les jeunes, et même les moins jeunes. Je suis convaincu que le système démocratique et l’État de droit sont les formules qui sont les plus aptes à libérer toute l’énergie que recèle ce peuple», mentionne-t-il. Concernant le choix de Constantine pour accueillir la journée des Pays-Bas, M. Van Embden a soutenu que «c’est la première fois que nous proposons une telle formule en Algérie, et nous ne voulions pas privilégier la capitale mais les autres régions.

On a voulu regrouper plusieurs activités lors de cette journée avec le lancement du programme Orange Corners à l’université Mentouri, la tenue d’un atelier sur l’élevage laitier à l’institut des sciences vétérinaires du Khroub, une table ronde animée par des journalistes et des académiciens, et pour finir le World Press Photo, une exposition que l’on a proposée auparavant à Alger et à Oran, et qu’accueille le palais Ahmed-Bey».

Les ateliers Orange Corners fournit aux jeunes entrepreneurs la formation et les installations nécessaires pour lancer et développer leurs start-up. Les entreprises seront accompagnées par le Centre algérien d’entrepreneuriat social, un incubateur en 2016.

Issam B.