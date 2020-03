UGCAA : Plaidoyer pour la moralisation de l’activité commerciale

«Je vous invite à une contribution effective dans la bataille économique engagée par le pays, à travers la lutte contre la corruption sous toutes ses formes», a indiqué M. Ben Chahra à l’ouverture de la première session du conseil national de l’UGCAA, à Zemmouri el Bahri (est de Boumerdès), en présence de près de 300 délégués de 44 wilayas, des représentants de ministères et d’autres organisations.

Il a également plaidé pour «la promotion de l’exercice commercial et la diffusion de la culture de solidarité sociale et du vivre ensemble pour une Algérie nouvelle», assurant que si «le pays a lancé des réformes profondes pour dépasser la crise, il est impératif pour l’élite cultivée (parmi les commerçants et les jeunes) de contribuer à l’édification d’une économie durable et génératrice de richesse» et d’emplois».

Affirmant que son organisation allait participer à l’enrichissement de la nouvelle Constitution, Ben Chahra a lancé un appel aux artisans et aux commerçants en vue de prendre part au débat et de sensibiliser sur l’impératif amendement constitutionnel prochain.

Il a été procédé à la présentation, examen et approbation du plan d’action de l’UGCAA pour le quinquennat 2020/2024. Le Plan vise notamment le renforcement du rôle économique de l’organisation et son adaptation aux besoins de la modernité et de la numérisation, parallèlement à sa contribution à la création de nouvelles sources pour la croissance économique. Le plan d’action englobe également d'autres points inhérents à la création de nouveaux systèmes de gestion et d’organisation au sein de l’UGCAA, dans l'objectif d’intégrer les commerçants dans des espaces nationaux et mondiaux susceptibles de leur permettre de promouvoir leurs produits, outre la création d’un club d’information et de conseils des affaires et l’institution de prix d’encouragement pour inciter à une culture de l’excellence.

Cette première session du conseil national du 6e congrès de l'Union générale des commerçants et artisans algériens, organisée sous le slogan «Ensemble pour une Algérie nouvelle», a donné lieu à la présentation, à l'examen et à l'approbation des rapports des commissions et de la déclaration finale, avec l’annonce des membres du bureau national de l’organisation.