Conjoncture : Course contre la montre

Les entreprises, grandes ou petites, peu importe, les banques, le commerce… sont tous menacés au même titre que les êtres humains ! Dans de nombreux pays, un état des lieux est déjà fait, les entreprises n’y échapperont pas ! On parle déjà de l’annulation des commandes, ce qui se traduira par un impact négatif direct sur la croissance des entreprises concernées. C’est aussi un sérieux frein à l’investissement, surtout que les investisseurs dans de telles situations se réfugient dans les placements jugés sûrs.

En fait, les lourdes pertes enregistrées sur les marchés aggravent le problème immédiat des entreprises qui pourraient faire face à un problème de trésorerie. Mais quand on paie ses factures, l’Etat devrait faire preuve de générosité à l’égard de ses entreprises ou du moins vers les salariés. Dans de nombreux pays les autorités politiques ont annoncé une série de mesures pour soutenir les entreprises en termes de dégrèvements d’impôts, report de charges, recours au chômage partiel, etc. L’enjeu crucial sera donc de maintenir l’emploi, mais aussi d’assurer la survie des entreprises les plus fragiles. La peur de la propagation du virus, les mesures de confinement et les restrictions de déplacement, sont autant de facteurs qui provoquent un ralentissement quasi général de l’économie mondiale et des transports aérien, maritime et terrestre qui assurent le bon fonctionnement du commerce international.

Ce dernier se rétrécit comme une peau de chagrin et se contracte de jour en jour, avec l’effondrement du marché pétrolier, comme jamais depuis la première guerre du Golfe en 1991, notent à juste titre de nombreux experts et analystes. Dans la foulée, les bourses sont au bord du krach en Asie, en Europe, aux États-Unis. Les plans de soutien se multiplient à travers le monde, mais varient fortement dans leur intensité et ne parviennent pas à enrayer la chute boursière. Signant la plus forte panique des investisseurs depuis la grande crise financière de 2008. Partout dans le monde les investisseurs sont en train de prendre une douche glaciale. A cela viennent s’ajouter des reports d’événements politiques, économiques, commerciaux, sportifs, culturels et artistiques, avec tout ce que cela signifie en termes de grosses pertes pour les entreprises organisatrices et pour les transports.

Agir ensemble et par solidarité serait susceptible de faire face un tant soit peu à la crise, encore que il faudra que tous acceptent de jouer le jeu, au lieu de s’aventurer à faire cavalier seul. Les décisions de certains pays, sont symptomatiques du manque de coordination au plan international. Rappelons que lors de la crise financière de 2008, les leaders du G20 ont joué un grand rôle pour arrêter la crise. Les principales économies de la planète avaient réussi à constituer un front commun, qui s’était avéré décisif. Est-ce que cela sera la même chose pour faire face à la pandémie de Covid-19 ?

Pour l’instant rien n’exclut une telle démarche, mais le monde reste dans l’expectative. Entre-temps les inquiétudes qui s’accentuent et la panique qui se généralise ne participent pas à engager des plans de secours efficaces parfois très importants, mis en place par certains pays. Alors que le bilan provisoire, dans le monde dépasse désormais les 4.000 morts et plus de 100.000 personnes contaminées, la recherche d’un vaccin contre le coronavirus mobilise des scientifiques du monde entier. Certes, la communauté scientifique internationale travaille «en réactivité et en totale transparence» et s’est engagée dans une véritable course contre la montre pour organiser la riposte, mais rien ne dit qu’un vaccin ou un traitement efficace est à portée de main. Une des leçons majeures qu’il conviendra de retenir de la nouvelle épidémie provoquée par le coronavirus, c’est que le modus operandi de la communauté scientifique concernée — biologistes, épidémiologistes, virologues, infectiologues… — a radicalement changé depuis la précédente crise d’ampleur comparable, celle du Sras, en 2002-2003. Et considérablement gagné en vitesse, donc en efficacité, dans cette course contre la montre qu’est et restera toujours la lutte contre des maladies d’une telle ampleur.

Farid Bouyahia