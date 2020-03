Pour endiguer le coronavirus : Le FMI plaide pour une action coordonnée

S'exprimant lors d'une conférence de presse en ligne, le porte-parole du FMI, Gerry Rice, a appelé à une action «coordonnée» pour endiguer le coronavirus à l'échelle internationale, prédisant que la croissance mondiale 2020 sera inférieure à celle de 2019. «Mais dans quelle mesure elle (la croissance mondiale) va diminuer, il est difficile de le prévoir à ce stade de manière évidente en raison de l'incertitude» entourant la propagation du coronavirus, a-t-il ajouté. Le porte-parole du FMI a expliqué, dans ce sillage, que la croissance économique mondiale dépendrait aussi du degré de la pandémie et des réponses apportées par les pays touchés, ainsi que des mesures prises par les gouvernements. Il a, en outre, indiqué que l'institution actualiserait ses prévisions à l'occasion de la publication de son rapport sur les perspectives de croissance mondiale à la mi-avril. L'an passé, la croissance de l'économie mondiale s'est établie à 2,9% et le FMI prévoyait encore en janvier une croissance de 3,3% pour 2020. Avant même l'épidémie du coronavirus, le FMI avait toutefois souligné que cette reprise serait fragile et poussive, mettant en garde sur tout élément exogène qui pourrait faire vaciller l'expansion mondiale. La semaine dernière, le FMI a annoncé que 50 milliards de dollars étaient «disponibles», dont 10 milliards qui peuvent être prêtés à taux zéro, pour les pays pauvres et en développement touchés par le coronavirus.