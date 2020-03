Commerce mondial : L’ombre du Covid-19

Selon le baromètre de l’OMC, publié le 11 mars, la croissance du commerce mondial des services a continué à évoluer à un rythme modéré à la fin de 2019 et au premier trimestre de 2020.

«La dernière valeur relevée (96,8) est inférieure à celle relevée en septembre dernier (98,4), et est bien en deçà de la valeur de référence de 100, l’indicateur, ce qui donne à penser que la croissance du commerce mondial des services est inférieure à la tendance», note le rapport. Il est précisé toutefois que, «L’indicateur ne rend pas encore pleinement compte de l’impact économique du virus COVID-19 et devrait afficher de nouvelles baisses dans les mois à venir».

Les conclusions de l’OMC relèvent qu’»une mesure approximative du volume du commerce mondial des services montre que la croissance en glissement annuel de l'activité du commerce des services est déjà passée de 4,7% au premier trimestre 2019 à 2,8% au troisième trimestre. Il est précisé que les baisses les plus importantes ont été observées dans le secteur du transport aérien de passagers (93,5) et le transport de conteneurs (94,3), dont la croissance était déjà en baisse avant l'épidémie de COVID-19.

«Les deux indices couvrent les évolutions jusqu'en janvier et peuvent refléter en partie les premiers efforts pour arrêter la propagation de la maladie, qui s'est intensifiée vers la fin du mois», est-il souligné.

Les données de l’OMC précisent que «La baisse de l'indice du transport maritime de conteneurs est due à la baisse des volumes de transport maritime en Asie, tandis que le ralentissement du transport aérien de passagers a été plus généralisé, couvrant également l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Europe». D’autre part, «Les indices des transactions financières mondiales et des services TIC ont également plongé sous la tendance, tandis que l'indice de la construction semble être resté stable».

L’épidémie liée au COVID-19, non encore maîtrisée, «devrait continuer de peser sur le commerce des services à court terme», affirme l’Organisation mondiale du commerce.

Dans le même contexte, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a récemment averti que «Les interdépendances dans l’économie mondiale sont désormais bien plus grandes qu’elles ne l’étaient», soulignant que l'épidémie de Covid-19 pourrait faire chuter la croissance mondiale à 2,4 % en 2020, son niveau le plus bas depuis les crises financières de 2008-2009, contre 2,9 % en 2019.

L’Organisation n’exclut pas un scénario plus pessimiste. En fait, si l’épidémie s’étend en Europe, en Amérique du Nord ou encore en Afrique avec la même ampleur qu’en Chine, «le ralentissement sera plus prononcé et plus prolongé et la croissance mondiale pourrait ne pas dépasser 1,5 %», prévient l’OCDE.

D. Akila