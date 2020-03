Situation sécuritaire au Sahel : Inquiétude grandissante

Et pour cause, dans la région dite des trois frontières, le Liptago-Gourma, entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les attaques ne cessent de se multiplier depuis plusieurs mois. Et le plus inquiétant est que ces trois Etats sont aujourd’hui, et ce pour diverses raisons, dans l’incapacité de faire face à cette situation qui met en péril leur souveraineté et leur intégrité territoriale. Pourtant ils font de leur mieux.

La plupart des États du Sahel consacrent déjà 20% de leur budget à la défense et à la sécurité, est-il rappelé. Des sommes toutefois qui sont dérisoires face aux moyens dont disposent les groupes terroristes qui assurent leur financement grâce aux multiples trafics auxquels ils s’adonnent. Un tableau inquiétant qui requière l’aide et le soutien international, d’autant qu’il y a consensus quant au fait que le terrorisme est un combat mondial et qu’aucun pays ne peut le mener seul. Mais force aussi est de souligner qu’entre le discours et la réalité, il existe un grand décalage.

Les promesses de soutien à cette lutte ne sont pas toujours tenues. «L’appui international reste insuffisant, notamment à cause des difficultés rencontrées dans le décaissement des fonds promis et dans la mise en place effective des équipements qui restent, y compris en termes de renseignement, pour partie tributaires des partenaires» a souligné l’ONU dans le rapport du Secrétaire général sur la Force conjointe du Groupe de cinq pays du Sahel (FC-G5S), présenté au mois de novembre dernier devant le Conseil de sécurité. De plus nombreux sont ceux qui pensent que l’amélioration de la situation au Sahel demeure tributaire du règlement du conflit libyen et que tant que la situation ne sera pas normalisée en Libye, celle qui prévaut au Sahel ne le sera pas. A cela s’ajoute le fait que, les initiatives dans le domaine de la sécurité ne porteront des fruits que si les Etas du Sahel parviennent à apporter des réponses satisfaisantes aux nombreuses demandes et aspirations des populations qui résident dans des régions oubliées par le pouvoir central et qui continuent de souffrir de sous-développement, de pauvreté et de difficultés d’accès aux services de base.

N. K.