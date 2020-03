«Conférence interlibyenne de réconciliation» en juillet : L'Algérie disponible à accueillir la rencontre

«J'ai l'honneur d'annoncer la disponibilité de l'Algérie à accueillir la conférence de réconciliation interlibyenne, prévue au mois de juillet prochain, sous l'égide de l'UA en collaboration avec les Nations unies», a-t-il déclaré lors de l'ouverture de la 1ère réunion du groupe de contact de l'UA sur la Libye.

M. Djerad, qui représente le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à cette réunion, a affirmé que l'Algérie «s'engage à apporter toutes les facilités et à réunir toutes les conditions nécessaires pour la réussite de cet important événement» visant à mettre un terme à la crise dans ce pays. Il a réitéré, à l'occasion, la détermination de l'Algérie à «poursuivre ses efforts pour contribuer au règlement de la crise en Libye dans le respect de la souveraineté et de l'indépendance de ce pays voisin», à œuvrer pour «la préservation de son intégrité territoriale» et à «permettre aux Libyens de s'approprier le processus politique».

Le Premier ministre a souligné, une nouvelle fois, le «rôle pivot» que doivent jouer les pays voisins de la Libye dans ce processus visant à un règlement politique de la crise qui secoue ce pays, conformément aux résolutions de la conférence des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye, organisée le 23 janvier dernier à Alger.

M. Djerad a exprimé, dans ce contexte, la volonté de l'Algérie à «accompagner les efforts des Nations unies et contribuer efficacement à la réussite du processus de dialogue libyen auquel doivent participer tous les protagonistes libyens qui doivent prendre leur destin en mains suivant un agenda national». «L'Algérie est prête à coopérer avec le nouvel envoyé spécial de l'ONU pour la Libye», a-t-il ajouté, exprimant le vœu de voir le nouvel émissaire de l'ONU «nommé prochainement» afin de pouvoir «maintenir la dynamique du processus de règlement de la crise en Libye et préserver les acquis réalisés jusque-là».

Il a appelé, en outre, la communauté internationale à «associer l'UA aux pourparlers de la Commission militaire conjointe», parrainés par l'ONU, entre les parties en conflit. «Notre organisation jouit d'une importante expérience en matière de médiation et de règlement de conflit et pourra contribuer aux succès de ces pourparlers», a-t-il expliqué. Le Premier ministre a affirmé, à l'occasion, que l'Algérie «suit avec une très grande préoccupation» la situation en Libye, marquée par «les violations répétées de la trêve et la poursuite de la livraison d'armes aux parties en conflit», en «violation flagrante de l'embargo de l'ONU sur les armes en Libye». Il a souligné, à cet égard, que «l'Algérie insiste sur la responsabilité du Conseil de sécurité de l'ONU pour imposer la paix et la sécurité en Libye en mettant un terme aux ingérences étrangères et à la livraison d'armes aux parties en conflit».

Il a estimé, à ce titre, que «la communauté internationale a le devoir de créer un climat politique propice à même de permettre aux belligérants libyens de se réunir afin de trouver des solutions nationales à la crise que traverse leur pays, de manière à garantir l'intégrité territoriale de la Libye, sa souveraineté et à préserver le tissu social du peuple libyen». Pour le Premier ministre, la 1ère réunion du groupe de contact de l'UA sur la Libye «confirme la détermination de l'UA à accompagner le processus du règlement de la crise en Libye et à assumer pleinement son rôle dans ce dossier qui concerne un Etat membre de l'UA».

Selon M. Djerad, cette réunion «permettra d'apporter une nouvelle et importante pierre à l'édifice» et devrait également permettre «l'adoption de décisions importantes et d'un plan d'action pour l'organisation de la conférence de réconciliation interlibyenne qui regroupera toutes les parties, toutes les factions et toutes les forces en Libye afin de contribuer à la mise en place d'un gouvernement d'entente nationale capable de gérer la période de transition». Le Premier ministre a salué, par ailleurs, les décisions du dernier sommet de l'UA qui «a placé le dossier libyen à la tête des priorités du continent».

Une feuille de route pour la paix

La rencontre d'Oyo est la deuxième que le Congo abrite depuis le sommet de Berlin sur la Libye, organisé en janvier.

Elle intervient après la démission du représentant spécial des Nations unies en Libye, Gassane Salamé, dont les efforts ont été loués par les présidents africains. «En cette année que l'UA a consacrée à faire taire les armes en Afrique, nous devons être à l'avant-garde des efforts visant à rapprocher les parties belligérantes (en Libye)», avait alors indiqué le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, actuellement président en exercice de l'UA. Cette réunion du groupe de contact verra la participation de certains acteurs participant à la résolution de la crise en Libye, notamment les chefs d’Etat et de gouvernement de quatre pays membres du comité de haut niveau dont le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, du commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA, Smail Chergui, et des représentants des Nations unies.

Les deux autorités rivales qui se disputent le pouvoir en Libye : le Gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, et l'autre autorité de l’est ayant un gouvernement et un parlement acquis au maréchal Khalifa Haftar, n'ont pas assisté à cette réunion.

La rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de l’UA sur la préparation de la conférence de réconciliation nationale interlibyenne inclusive approuvée par la conférence de Berlin.

Lors du 8e sommet de ce Comité, tenu fin janvier à Brazzaville, l'UA a établi une feuille de route en vue d'organiser, durant l'année 2020, la «conférence interlibyenne de réconciliation» visant à mettre un terme à la crise dans ce pays.

La feuille de route, adoptée par le comité de haut niveau, a fixé les principales étapes de ce processus, notamment la création de la commission préparatoire du forum, l’élaboration du calendrier de ses réunions et l'esquisse des ressources financières requises pour le succès de sa mission.

Le forum de réconciliation nationale interlibyen inclusif devra proposer une période de transition, présenter l'avant-projet de Constitution et suggérer la date du référendum constitutionnel et des élections présidentielle et législatives.

L'Algérie œuvre pour mettre fin durablement aux hostilités

L'Algérie s'était proposée à abriter le forum de réconciliation nationale et à œuvrer pour rapprocher les positions des parties belligérantes en Libye en vue de trouver une solution à la crise et jeter les bases d'un nouvel Etat stable.

Un cessez-le-feu est observé en Libye depuis le 12 janvier après d'intenses efforts diplomatiques de l'Algérie pour parvenir à une solution politique à la crise telle que préconisée par les Nations unies. L'Algérie, qui plaide pour l'arrêt de toutes les ingérences en Libye, appuie fortement les efforts continus pour mettre fin durablement aux hostilités et réunir les conditions du dialogue entre les libyens qu'elle considère comme «unique et seul moyen de parvenir à une issue à la crise et d'éviter à ce pays africain d'être le théâtre des rivalités entre Etats». Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a souligné, à plusieurs occasions, que la solution à la crise libyenne «ne peut être que politique», relevant, à chaque fois, «la capacité des frères libyens à dépasser leurs divergences sans ingérence extérieure».

Le chef de la diplomatie algérienne a également «réitéré l'entière disponibilité de l'Algérie à accompagner les frères libyens dans le processus de dialogue et de règlement politique, tout en restant à équidistance de toutes les parties et avec le même degré de franchise et de confiance».

C'est dire que la réunion de jeudi devrait constituer l'occasion de relancer le processus de paix en vue de rétablir la paix dans ce pays après l'échec des multiples efforts internationaux entrepris jusque-là. Le président du Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye, Denis Sassou N'Guesso, a déjà mis en garde la communauté internationale contre la marginalisation de l'Afrique dans la résolution de la crise libyenne, qualifiant d'«inefficace» et de «contre-productif» tout règlement qui ne tiendrait pas compte du continent. Les dirigeants africains soutiennent que l'Afrique «est la mieux placée pour faire avancer le processus de paix en Libye». «L'UA n'a pas d'agenda politique dans ce pays, et les médiations africaines ont montré leur efficacité, comme au Soudan», a expliqué un diplomate africain, sous couvert d'anonymat. D'ailleurs, la démission du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, est considérée, par certains pays africains, comme une occasion pour l'Afrique de jouer un plus grand rôle dans le règlement du conflit en Libye. Ils espèrent, à ce titre, obtenir la satisfaction de l'une de leurs demandes, à savoir la nomination d'un émissaire commun à l'UA et aux Nations unies. R. I.