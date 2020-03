Ligue 2 (23e journée) : Chocs entre candidats à l’accession : JSMB - MOB, un derby pour la survie

C'est, cependant, le derby de Yemma Gouraya qui devrait le plus captiver l'attention, car outre la grande rivalité sportive qui existe entre les deux clubs, il sera question de survie lors de cette confrontation, prévue au stade de l'Unité Maghrébine. En effet, le MOB, actuelle lanterne rouge, se déplace chez son frère ennemi qui n'est pas mieux loti au classement général puisqu'il y occupe une modeste 14e place avec seulement deux longueurs d'avance sur les Crabes.

Un match «à six points» pour chacun des deux antagonistes qui permettra à la JSMB de creuser l'écart ou au MOB de repasser devant, avec l'espoir d'entrevoir la suite du parcours sous de meilleurs auspices. En effet, à désormais huit journées de l'épilogue, chaque point vaut son pesant d'or, y compris pour les mal classés qui semblaient déjà condamnés, comme l'USM El Harrach, et qui continuent à défendre bec et ongles leurs chances de survie. Chose que les hommes de Sid-Ahmed Slimani devraient d'ailleurs prouver lundi, à l'occasion de leur déplacement à Oran, où l'ASMO les attend d'un pied ferme, car occupant actuellement une position assez favorable qui lui permet de prétendre à l'accession.

Un objectif qui se trouve être également celui du RC Relizane (5e) qui reçoit le leader, Olympique Médéa, au moment où le RC Arbaâ (4e) se déplacera chez le WA Tlemcen (3e), dans un autre chaud duel important dans la course à l'accession. Même les autres rencontres ne devraient pas manquer de piment, particulièrement celle qui mettra aux prises le MC Saïda (10e) et la JSM Skikda (2e), car si l'équipe locale, qui vient de s'offrir le WAT (2-1), voudra probablement l'emporter pour s'éloigner un peu plus de la zone de turbulences, les «V-noirs» devraient également donner le maximum pour repartir avec un bon résultat lui permettant de garder leur statut de dauphins. OM Arzew - AS Khroub, MC El Eulma - DRB Tadjenanet et Amel Boussaâda - USM Annaba seront aussi à suivre de près car l'obligation de résultat est de mise pour des objectifs diamétralement opposés. Les plus menacés parmi ces clubs sont l'OMA et l'ABS, ex aequo à la 12e place avec seulement deux longueurs d'avance sur l'actuel premier relégable, l'USMH, tandis que le MCEE et l'ASK rêvent d'accession. Tous les matchs sont prévus à huis clos, dans un souci de prévention contre le risque de propagation du coronavirus.

Programme d’aujourd’hui :

OMA - ASK (15h00)

RCR - OM (15h00)

MCS - JSMS (15h00)

JSMB - MOB (16h00)

MCEE - DRBT (16h00)

WAT - RCA (16h00)

Lundi :

ABS - USMAn (15h00)

ASMO - USMH (15h00)

NB : tous les matchs se joueront à huis clos en raison du coronavirus.