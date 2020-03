Ligue Une (22e journée) : L’USMA et le MCA en quête de réhabilitation

Au stade du 5-juillet, le Mouloudia d'Alger accueille le NC Magra pour un choc des extrêmes placé sous le signe du rachat. Les coéquipiers de Mebarakou, qui aura l'occasion de retrouver sa place de titulaire après la blessure de Toual, aborderont cette confrontation avec l'objectif d'empocher les trois points et reprendre le statut de dauphin. Attention tout de même à cette formation du NCM, en position de lanterne rouge, qui va certainement tout donner pour espérer revenir avec un résultat positif. Le coach du MCA en est bien conscient. «Nous allons jouer face à un adversaire qui lutte pour sa survie en Ligue Une. Les joueurs de Magra ne vont certainement pas nous faciliter la tâche. Il va falloir doubler d'effort et surtout rester vigilants et prendre très au sérieux cette rencontre», a indiqué Neghiz. De leur côté, les poulains du coach Hadj Merine affichent une grande détermination.

«Nous n'allons certainement pas effectuer le voyage à Alger dans la peau de la victime expiatoire. Nous nous sommes bien préparés durant la semaine en prévision de cette partie. Une chose est sure, nous n'allons pas rester les bras croisés et observer le MCA faire son match. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière minute pour espérer un bon résultat», a souligné l'attaquant du NCM Boulanseur. Au stade Bologhine, l'USM Alger, en phase de reconstruction, sera hôte du MC Oran pour un classico qui s'annonce passionnant. En quête de points pour rester en contact avec le sommet, les deux teams vont certainement se livrer une bataille sans merci dans cette rencontre indécise. Zeghdoud, encore à la recherche de son onze type, se méfie d'ailleurs des Hamraoua qui voyagent plutôt bien depuis l'entame de la saison. «On s'attend à un match difficile face à un adversaire qui réalise de bons résultats à l'extérieur. On doit aborder cette rencontre avec de la détermination, certes, mais aussi beaucoup de prudence. Nous devons rapidement progresser au classement. Pour cela nous n'avons pas le droit à l'erreur. J'ai senti de la volonté et de la motivation chez les joueurs, qui sont de plus en plus concentrés sur leur travail à présent», a déclaré le nouveau coach de l'USMA. Malgré la crise financière, les joueurs du MCO ne veulent pas rater ce rendez-vous non plus. Après avoir raté l'occasion de se hisser sur le podium, les poulains de Mecheri veulent se rattraper face aux rouge et noir. «On doit absolument nous ressaisir. Nous avons raté de nombreux points at home, qui auraient pu nous permettre d'être parmi les trois premiers au classement. Notre objectif est de terminer sur le podium. Pour cela, nous devons gagner à Alger, malgré la difficulté de cette rencontre», a précisé l'attaquant vedette de la formation oranaise, Motrani.

Par ailleurs, le NA Hussein Dey est appelé à effectuer un périlleux déplacement à Ain M'lila. Les poulains du désormais nouvel entraineur Bouali, en position de relégable, iront défier l'équipe de l'ASAM, intraitable à domicile. «La victoire face au CSC nous a redonné de la confiance. L'équipe commence à retrouver son équilibre. Le match face à l'ASAM est un autre défi pour nous. Nous devons enchaîner avec un bon résultat. Nous sommes conscients qu'il va falloir se battre à chaque sortie, jusqu'à la fin de la saison. Même si notre mission s'annonce difficile à Ain M'lila, nous allons tout faire pour revenir avec un bon résultat», a déclaré le milieu de terrain du Nasria Bousmaha. Même son de cloche chez l'adversaire, qui ne jure que par la victoire. «Le NAHD est une équipe difficile à manier. C'est une formation très accrocheuse qui ne lâchera rien jusqu'au bout. On s'attend à une opposition délicate. D'autant plus que le match se jouera à huis clos. Néanmoins, nous allons gagner ce match. Nous savons parfaitement comment aborder cette rencontre», a indiqué l'entraîneur de l'ASAM, Boughrara.

Redha M.