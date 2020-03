Tirs de roquettes contre une base militaire en Irak : Deux soldats américains et un britannique, tués

Ces tirs ont fait trois morts, deux soldats américain et un britannique, marquant une escalade dans les tensions entre Washington et ses alliés d'une part, et Téhéran et ses supplétifs de l'autre. Aussitôt après cette attaque, des raids aériens ont visé des positions de supplétifs de l'Iran à la frontière entre l'Irak et la Syrie, a indiqué le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane. Ces raids ont tué 18 paramilitaires irakiens du Hachd al-Chaabi, selon la même source.

Ces tirs de roquette sont la 22e attaque depuis fin octobre contre des intérêts américains en Irak. Ils n'ont pas été revendiqués mais Washington — qui dirige la coalition internationale antiterroriste en Irak — attribue régulièrement ces attaques aux factions irakiennes pro-Iran. Après les raids aériens, qui semblent être des représailles, le spectre de nouvelles violences plane en Irak, où les tensions entre les deux grands alliés du pouvoir à Baghdad, Téhéran et Washington, ont déjà dégénéré ces derniers mois. Le commandement militaire chapeauté par le Premier ministre démissionnaire, Adel Abdel Mahdi, a dénoncé «une attaque qui constitue un défi sécuritaire très dangereux». Le président irakien, Barham Saleh, et le chef du Parlement, Mohammed al-Halboussi, ont également dénoncé «une attaque terroriste» visant «l'Irak et sa sécurité».

Les autorités irakiennes continuent à mener des opérations militaires contre les terroristes mais le Parlement a récemment voté l'expulsion des 5.200 soldats américains du pays et le gouvernement doit maintenant faire appliquer cette décision. De son côté, la mission de l'ONU en Irak a appelé à «la retenue maximale», estimant que «le risque d'actes voyous de groupes armés est une inquiétude permanente» en Irak. L'Iran a de son côté mis en garde, le président américain, Donald Trump, contre toute «action dangereuse» après que les forces américaines ont mené des frappes aériennes contre des unités du groupe Hachd al-Chââbi en Irak. «Au lieu de mener des actions dangereuses et de lancer des accusations sans fondement, M. Trump devrait reconsidérer la présence et le comportement de ses troupes dans la région», a déclaré le porte-parole des Affaires étrangères iraniennes, Abbas Moussavi.

M. T. et agences