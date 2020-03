800 archives de Alloula remises au Théâtre d'Oran : Chose promise, chose due

«Il s'agit d'un lot important comprenant, entre autres, des notes personnelles d'Alloula manuscrites et dactylographiées, des documents de presse, des photos et des enregistrements audio et vidéo», a indiqué le directeur du TRO, Mourad Senouci.

Un public nombreux a assisté à la cérémonie commémorative tenue au siège du TRO en présence de Raja Alloula, la veuve du dramaturge et présidente de la Fondation Alloula, qui conservait jusque-là les archives du dramaturge.

Les responsables des deux institutions partenaires, M. Senouci et Mme Alloula, se sont félicités de cette initiative qui donnera, ont-ils souligné, «une plus grande accessibilité à l'œuvre d'Alloula au profit des étudiants et chercheurs».

Le directeur du TRO a fait savoir que le classement des nouvelles archives sera prochainement lancé avec l'aide du Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC), basé à Oran.

La cérémonie commémorative avait débuté par le vernissage d'une exposition photographique inédite, relatant une partie du parcours d'Alloula à travers une quarantaine de clichés de certaines de ses pièces théâtrales comme»El-Ajouad», «El-Khobza», «Homk Salim» et «Laâlegue».

Cette exposition comporte une collection de quarante photos d'époque signées feu Ali Hafied (1962-2015) qui fut photographe de presse et l'ami de nombreux artistes, à l'instar d'Alloula.

Ali Hefied avait fait don de cette collection au Musée national des Beaux-Arts d’Alger qui a accepté de la mettre en relief au TRO, rendant ainsi un hommage posthume au dramaturge et au photographe.

La commémoration a été également marquée par la présentation d'un nouveau spectacle de rue coproduit par le TRO et la troupe Mass'Art, évoquant ainsi la tradition de la «halqa» si chère à Alloula.

Abdelkader Alloula s'est éteint le 10 mars 1994 à Oran, victime d'un lâche attentat terroriste, laissant derrière lui un riche legs artistique, dont la célèbre trilogie «Lagoual» (les dires, 1980), «El-Ajouad» (les généreux, 1985) et «El-Lithem» (le voile, 1989).