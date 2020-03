Pour cause de pandémie : Tous les événements culturels reportés

Le communiqué précise que ces mesures concernent également les activités organisées par les associations et les opérateurs privés dans les salles et infrastructures sous tutelle du ministère de la Culture. Les activités ont été reportées à une date ultérieure sans plus de précision.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé, mardi, d'imposer le huis clos aux compétitions sportives jusqu'au 31 mars prochain et de reporter les manifestations internationales devant se dérouler en Algérie. En Algérie, 26 cas ont été testés positifs au Covid-19 depuis la confirmation d'un premier cas le 25 en février dernier. 124.101 cas d'infection au coronavirus ont été recensés dans 113 pays. l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré le Covid-19 comme «pandémie», mercredi. Centre algérien de la Cinématographie suspend ses activités Le Centre algérien de la Cinématographie (CAC) qui gère la Cinémathèque Algérienne et des salles de répertoire dans plusieurs wilayas a annoncé la suspension de ses activités et de sa programmation «à une date ultérieure», et ce, dans le cadre des mesures préventives contre le coronavirus, a annoncé le CAC sur sa page Facebook. Cette mesure concerne la Cinémathèque Algérienne et des salles de répertoire de nombre de wilayas, dont Tlemcen, Oran, Béchar, Béjaia et Sidi Bel Abbès, a précisé le directeur du CAC, Salim Aggar. Parmi les activités suspendues, figurent les projections des films du réalisateur franco-grecque Costa Gavras à Oran et les «Ciné-club» d'Alger, Béjaia, Tlemcen et Annaba. Manifestations sportives et culturelles, événements politiques, foires et autres salons ont été annulés ou reportés dans de nombreux pays pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Le TNA et l'Opéra d'Alger reportent leurs programmations publiques Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) et l'Opéra d'Alger ont annoncé mercredi le report de «toutes (leurs) activités artistiques et culturelles programmées» par mesure de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus, annoncent ces établissements sur leurs pages Facebook. La mesure est effective «à partir du mercredi 11 mars», annoncent les mêmes sources qui ajoutent que les activités programmées ont été «reportées à une date ultérieure» sans plus de précision. Contacté par l'APS, le directeur du TNA a indiqué que le 14e Festival national du théâtre professionnel (Fntp), prévu du 19 au 30 mars était aussi reporté à une date ultérieure. Mohamed Yahiaoui a, en outre, indiqué que les théâtres régionaux sont «également concernés par cette mesure préventive». Depuis l'apparition de l'épidémie, en décembre dernier, en chine, quelque 120.000 personnes ont été infectées par le Covid-19 à travers le monde où 113 pays sont désormais touchés. En Algérie, 26 cas ont été testés positifs au Covid-19 depuis la confirmation d'un premier cas, le 25 février dernier.