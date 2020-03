Nouvelles de Tizi-Ouzou

Sécurité

Plusieurs affaires traitées

Les services de la Sûreté de Wilaya de Tizi-Ouzou ont eu à traiter, dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues, plusieurs et différentes affaires durant le mois de février écoulé. Selon un bilan détaillé de ses activités rendu public hier, la police judiciaire de la sûreté de wilaya a traité durant cette période 98 affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes (coups et blessures volontaires, menaces et injures,…) mettant en cause 120 personnes, dont 27 ont été présentées au parquet qui a ordonné six mises en détention préventive, quatre mises sous contrôle judiciaire, 17 citations à comparaître et la constitution de 61 dossiers judiciaires transmis au parquet.

S’agissant des affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, (atteinte aux biens, vols simples et dégradation), les mêmes services ont eu à traiter 45 affaires mettant en cause 61 personnes, 25 ont été présentées au parquet dont 16 ont été placées en détention préventive, 01 a été mise sous contrôle judiciaire, 07 ont été citées à comparaître, 1 a été laissée en liberté provisoire et 16 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Les mêmes services ont traité et élucidé durant la période indiquée 38 affaires relatives aux infractions à la législation, des stupéfiants et substances psychotropes dans lesquelles sont impliquées 46 personnes, dont 35 ont été présentées au parquet qui a placé 11 d’entre elles en détention préventive et ordonné 24 citations à comparaître et la constitution et transmission de 3 dossiers judiciaires au parquet.