Le Général-Major Chanegriha appelle les éléments de l'Armée à faire preuve d’un total sens de responsabilité

Dans une allocution d'orientation, prononcée à l'occasion, le général-major a appelé "les cadres de la Région à consentir davantage d’efforts, avec assiduité, professionnalisme, dévouement et abnégation, afin de faire honneur au métier militaire et servir notre cher pays". " A la lumière de cette nouvelle étape et au regard de la vitalité des missions qui sont assignées à l’Armée nationale populaire, je vous appelle tous, à cette occasion, à faire preuve d’un total sens de responsabilité, je dis bien un total sens de responsabilité dans l’accomplissement des missions assignées et de préserver l’image de marque de votre Armée et de votre patrie"a t-il précisé. Il les a également exhorté "à faire preuve de discipline exemplaire et de grande moralité, et à consentir davantage d’efforts, avec assiduité, professionnalisme, dévouement et abnégation, afin de faire honneur à votre métier et servir votre pays"."Soyez, donc, à la hauteur de la confiance placée en vous et de la lourde responsabilité que vous assumez à l’égard de votre pays et votre peuple", a t-il ajouté. Le Général-Major a, à l'occasion tenu une rencontre avec le Commandement, les cadres et les personnels de la Région, où il a prononcé une allocution d'orientation, qui a été diffusée via visioconférence à toutes les unités de la Région, et à travers laquelle il a félicité "les deux Commandants qui ont consacré toute leur vie au service de l'ANP et de l'Algérie", et rappelé "la ferme détermination du Haut Commandement de l'ANP à continuer de travailler avec une grande persévérance pour développer toutes les composantes de nos Forces Armées, conformément aux orientations du Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale".

"Commander les hommes est une responsabilité extrêmement noble et importante, elle n'est ni simple ni facile, comme certains peuvent le penser et la responsabilité a ses paramètres et conditions bien définis", a noté M.Chanegriha ajoutant qu'"à ce titre précisément, nous œuvrons sans répit, conformément aux orientations du Président de la République, à ce que nos démarches dans ce domaine soient méthodiques, organisées et résolues pour atteindre les résultats escomptés, lesquels ne peuvent se concrétiser sur le terrain qu’à travers l’adoption de critères objectifs en termes de désignation dans les fonctions et les postes de responsabilité et de choix des hommes compétents, qui répondent aux normes de sacralisation du travail, du sérieux, d'intégrité et de dévouement à l'Armée nationale populaire et à la patrie"..

A l'issue de cette rencontre, le Général-Major, Chef d’Etat-Major de l’ANP par intérim a écouté les interventions des cadres et des personnels de la Région, qui ont exprimé leur fierté des évolutions qu'enregistre l'ANP sur tous les échelons et leur engagement à s’acquitter de leurs missions de jour comme de nuit en toutes conditions et circonstances.

A noter qu'après la cérémonie d'accueil, le Général-Major Saïd Chanegriha, a observé, en compagnie du Général-Major Ammar Atamnia, un moment de recueillement à la mémoire du vaillant Chahid "Zighoud Youcef", chef de la 2e Wilaya Historique et architecte des offensives du Nord Constantinois, le 20 août 1955, dont le nom est porté par le siège du Commandement de la Région.

Pour la circonstance, le Général-Major a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux Chouhada.

Il a ensuite, passé en revue les carrés des cadres et personnels de la Région, alignés au niveau de la place d’armes, pour procéder ensuite à l’installation officielle du Général-Major Noureddine Hambli dans les fonctions de Commandant de la 5e Région Militaire.

"Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale et conformément au Décret Présidentiel du 07 mars 2020, j’installe officiellement, le Général-Major Noureddine Hambli, dans les fonctions de Commandant de la 5e Région Militaire, en succession du Général-Major Ammar Atamnia".

A cet effet, "je vous ordonne d’exercer sous son autorité et d'exécuter ses ordres et ses instructions dans l'intérêt du service, conformément au règlement militaire et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité aux sacrifices de nos vaillants Chouhada et aux valeurs de notre Glorieuse Révolution. Qu'Allah nous aide".

Le Général-Major a, ensuite, supervisé la cérémonie de passation de l'emblème national. APS