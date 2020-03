Prévention contre le Coronavirus : Le SG du ministère de l’intérieur préside l’installation de la commission multisectorielle

En application de l’instruction du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, concernant la mise en place d’un système national pour faire face aux menaces du coronavirus (Covid-19), le secrétaire général du ministère de l’Intérieur des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Mounji Abdallah, a présidé l’installation de la commission multisectorielle de prévention, de suivi et de lutte contre la propagation du coronavirus, annonce le site du ministère. La commission, composée de 15 départements ministériels, à savoir les Affaires étrangères, l’Intérieur, la Justice, les Finances, l’Industrie et les Mines, la Santé, le Commerce, les Travaux publics et les Transports, la Jeunesse et les Sports, l’Education, l’Enseignement supérieur, les Affaires religieuses, la Formation et l’Enseignement professionnels, la Communication, la Culture, ainsi que la gendarmerie nationale, la protection civile et la sûreté nationale, a pour principal objectif de rehausser le degré de vigilance, renforcer les capacités de prévention pour endiguer la propagation du virus, mais également mettre en place et veiller à faire réussir la stratégie nationale de prévention et de lutte contre le virus en question.

En marge de l’installation, le secrétaire général a affirmé que «la situation est surmontable avec la conjugaison des efforts de tous les départements concernés», tout en relevant les principales missions de ladite commission axées sur la garantie du suivi permanent pour identifier les cas suspects de contamination, proposer et exécuter les mécanismes de surveillance des mesures prises et leurs renforcement à travers l’augmentation des niveaux d’alerte du système national de santé, ainsi que l’élaboration de rapports quotidiens concernant l’application des dispositions de l’instruction du Premier ministre.