2e réunion du Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye : M. Djerad au congo pour représenter le chef de l’état

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, est arrivé hier à Oyo (République du Congo) pour prendre part aux travaux de la réunion du Groupe de contact de l'Union africaine (UA) sur la Libye, en qualité de représentant du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La réunion du Groupe de contact, issu du sommet du Haut comité de l'Union africaine pour la Libye, est destinée à discuter des récents développements dans ce pays et des progrès réalisés dans la préparation du forum de réconciliation inter-libyenne.

M. Djerad a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international d'Oyo-Ollombo, par le Président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, et par le Premier ministre, Clément Mouamba.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a chargé, hier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de le représenter aux travaux de la 2e réunion du Comité de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur la Libye, prévue aujourd’hui à Oyo (Congo), indique un communiqué de la Présidence de la République.

«Le président de la République avait accepté l’invitation de son homologue congolais, Denis Sassou N’Guesso», ajoute la même source, précisant que «cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Algérie visant à coordonner les positions internationales pour la reprise du processus pacifique des négociations entre les parties en conflit libyen, loin de toute intervention militaire étrangère, afin de garantir l’unité et la souveraineté de l’Etat libyen frère.»