Journée nationale des handicapés : Ambiance festive à Sétif

À Sétif, les festivités de célébration de la Journée nationale des personnes à besoins spécifiques ont débuté, hier, sous le signe de la pratique sportive et des loisirs, symboles d’affirmation et de dépassement de soi dans une démarche qui tend à aller dans le sens de l’intégration sociale et professionnelle de cette frange de la société. Un thème d’autant plus important qu’il est consolidé par ces nombreuses réalisations qui ont permis à bien des jeunes à besoins spécifiques de s’inscrire avec succès dans les mécanismes de soutien à l’emploi qui sont mis en œuvre par l’État et de nombreuses infrastructures spécialisées qui permettent d’accueillir plus de 1.000 pensionnaires. Dans la wilaya, le nombre de personnes à besoins spécifiques est estimé à 46.258 handicapés, dont 22.000 souffrant d’un handicap mental et 17.000 handicapés moteurs. La contribution de l’État pour la prise en charge nécessite chaque année une contribution financière importante. Par ailleurs, plus de 18.500 autres handicapés bénéficient de la couverture sociale. Harket Saliha, directrice de l’action sociale, met en exergue «l’importance et l’impact de ce thème lié au sport qui atteste en fait d’énormes potentialités que recèlent ces jeunes à besoins spécifiques, ainsi que leur volonté et leur détermination à mettre fin aux idées reçues sur le handicap». Pour Zouaoui Lyazid, directeur de la jeunesse et des sports, «l’accompagnement de jeunes, qui ont honoré l’Algérie dans de grandes manifestations sportives, relève d’une nécessité, sachant que l’activité sportive dans les rangs de cette frange de la société est une valeur ajoutée qui va dans le sens de leur affirmation et leur intégration». Des jeunes à besoins spécifiques inscrits à la ligue sétifienne du sport pour handicapés se sont rencontrés hier au complexe omnisports du 8-Mai 1945, pour participer à des compétitions dans différentes disciplines.

F. Zoghbi