Khenchela : Un hôpital de 60 lits en 2020

L’hôpital de 60 lits, en cours de réalisation dans la commune d’Ouled Rechache (wilaya de Khenchela), sera mis en service «avant la fin du présent semestre», a-t-on appris, hier, des services de la wilaya.

Lors de sa dernière visite d’inspection du chantier de réalisation de ce projet, le chef de l’exécutif local, Ali Bouzidi, avait donné des instructions aux responsables de la direction des équipements publics quant à la nécessité de hâter l’équipement de cette structure de santé, pour qu’elle soit opérationnelle au plus tard avant la fin du premier semestre de l’année en cours, selon la même source. Lancés en mars 2014, les travaux de cet hôpital de 60 lits sont à présent parachevés à 100%, a ajouté la même source qui a fait état de l’ouverture du concours de recrutement du staff médical et paramédical, du personnel administratif et des agents de sécurité en prévision de sa mise en service.

Cet établissement de santé, qui a nécessité un investissement public de plus de 1,08 milliard de dinars, s’étend sur une superficie de plus de 4.000 m2. Il comporte plusieurs pavillons, dont celui des laboratoires, de la pharmacie et de l’administration, en plus d’un bloc opératoire et quelques logements d’astreinte.