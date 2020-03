Urgences métaboliques : Nécessité d’une prise en charge efficiente

Les participants à la Journée de santé médicale, organisée hier à l'École d'application de la santé militaire chahid Yahia-Fares de Sidi Bel-Abbès, ont souligné la nécessité d'une prise en charge médicale «efficiente» dans les urgences métaboliques par l'acquisition de nouvelles connaissances dans ce domaine.

Des professeurs, des médecins généralistes et des spécialistes représentant des établissements hospitaliers et des instances de santé militaire et civile de différentes wilayas ont souligné, lors de cette rencontre, l'importance des urgences métaboliques, du fait qu'elles représentent les cas les plus importants auxquels le médecin fait face dans le service des urgences.

En raison de cette importance, les praticiens doivent être au fait des dernières nouveautés et des avancées enregistrées dans ce domaine afin de garantir une prise en charge idéale des malades, ont estimé les participants.

Les conférenciers ont également appelé à consolider l'aide et la coordination entre les différents intervenants dans le domaine, afin de garantir une meilleure intervention des services de santé, lors des catastrophes et l'organisation des services des urgences dans les cas exceptionnels. À l'ouverture des travaux de la rencontre, le commandant de l'École d'application de la santé militaire, le général Ghaïth Fouzi Zine-Eddine, a salué «les efforts consentis par le Haut Commandement de l'ANP, qui œuvre à être au fait des développements et des nouveautés médicaux, en garantissant la formation continue à travers l'organisation de ce type de rencontres scientifiques au niveau des établissements et des structures de formation, afin de garantir leur disponibilité». Le responsable a appelé à «renforcer l'esprit de communication et d'échange d'expériences pour garantir une couverture médicale moderne dans les établissements hospitaliers».

Au cours de la rencontre, les participants ont abordé plusieurs axes, à l'instar «des symptômes métaboliques engendrés par les maladies chroniques et les méthodes de prévention et de traitement», «les antidouleurs et la problématique de résistance aux antibiotiques dans le domaine de la réanimation», «l'adaptation des instances hospitalières lors de l'arrivée massive de blessés et malades». Des conférences sur le virus corona et les procédures médicales de prévention contre le Covid-19 ont été également données, ainsi qu'un exposé sur l'organisation des services médicaux durant les interventions, lors des catastrophes et l'évacuation d'un nombre important de blessés.

La rencontre, organisée par l'École d'application des services de la santé militaire de SBA, sous l'égide de la direction centrale des services de santé militaire du MDN, a vu la participation des établissements médicaux et des laboratoires pharmaceutiques, qui ont présenté les derniers équipements et médicaments dans ce domaine.