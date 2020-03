Réunion du gouvernement : Plusieurs secteurs au menu

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé hier une réunion du gouvernement consacrée à plusieurs secteurs, indique un communiqué des services du Premier ministère, dont voici le texte intégral :

«Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé une réunion du gouvernement consacrée à l’examen de trois projets de décrets exécutifs relatifs aux secteurs de l’Agriculture et de la Santé, l’examen des perspectives de développement du secteur des Travaux publics et des Transports, la présentation d’une communication du ministre de la Micro entreprise, des Start-up et de l’Economie de la connaissance relative à la feuille de route pour la numérisation de l’administration, la présentation de deux projets de marché de gré à gré simple avec des entreprises publiques présentés par les secteurs de l’Intérieur et de l’Habitat. Le gouvernement a entendu un exposé du ministre de l’Agriculture et du Développement rural relatif à un projet de décret exécutif portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de logements et d’équipements publics au niveau de certaines wilayas.

Ce texte vient répondre à un besoin exprimé par certaines wilayas ayant sollicité le déclassement, à titre exceptionnel, des parcelles de terres agricoles de faible valeur agronomique à l’effet d’accueillir des projets de logements et d’équipements à caractère public.

Le gouvernement a entendu un exposé du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière consacré à un projet de décret exécutif complétant la liste des établissements publics spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés en procédant à la création d’un établissement spécialisé en urgences médico-chirurgicales à Bordj Bou Arreridj.

L’établissement en question, d’une capacité de 150 lits, spécialisé en urgences médico-chirurgicales est appelé à améliorer l’offre de soins dans les domaines liés à la traumatologie au profit des habitants de la wilaya ainsi que ceux des wilayas limitrophes. Il disposera de dix services versés dans les différentes spécialités médicochirurgicales ainsi que les services de soutien tels que l’imagerie médicale, un laboratoire central ainsi que d’une pharmacie d’hôpital.

Le gouvernement a entendu un deuxième exposé du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière consacré à un projet de décret exécutif complétant la liste des établissements publics hospitaliers (EPH) annexée au décret exécutif n° 07-140 du 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des Etablissements publics hospitaliers et des Etablissements publics de santé de proximité spécialisés, à savoir, deux EPH à Adrar et aux Ouadhias à la wilaya de Tizi-Ouzou.

L’établissement public hospitalier implanté dans la wilaya d’Adrar disposera d’une capacité de 240 lits. Il est constitué de 14 services ainsi que des structures d’accompagnement dans les domaines de la radiologie, des analyses médicales et de la pharmacie. Quant à l’ancien établissement public hospitalier dont il prend le relais en matière de couverture sanitaire spécialisée, il sera réorienté vers la prise en charge des activités liés à la mère et de l’enfant au niveau de cette wilaya.

S’agissant de l’EPH des Ouadhias qui vient élargir l’offre de soins au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, il disposera, pour sa part, d’une capacité de 60 lits et sera doté de sept services dont les urgences médico-chirurgicales.

Intervenant à l’issue de la présentation de ces projets de textes, le Premier ministre a salué l’entrée en service de ces nouvelles réalisations qui amélioreront la couverture sanitaire au niveau des wilayas concernées et qui apporteront des réponses aux préoccupations des pouvoirs publics exprimes dans le plan d’action du gouvernement, notamment dans son volet relatif à la mise en place de la carte sanitaire et du schéma d’organisation sanitaire.

A cette occasion, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’engager la réouverture des dispensaires et les salles de soins fermés, tout en veillant à les doter de moyens humains et matériels nécessaires à leur fonctionnement. Sur un autre plan, le Premier ministre a demandé à équiper les dispensaires et les salles de soins situés dans des zones d’ombre des kits photovoltaïques pour l’alimentation électrique comme première étape avant leur généralisation ultérieurement au niveau de l’ensemble des établissements de santé de proximité.

Le gouvernement a ensuite entendu une communication sur les perspectives de relance et de développement des activités du secteur des Travaux public et des transports en prévision de son examen par le Conseil des ministres.

Le Gouvernement a entendu une communication du ministre de la Micro entreprise, des Start-up et de l’Economie de la connaissance relative à la feuille de route pour la numérisation de l’administration.

Sur cette question, le Premier ministre a rappelé l’importance d’accélérer l’opération de numérisation de l’administration qui permettrait à l’Etat de moderniser sa gestion et aux citoyens de bénéficier d’un accès plus rapide aux services administratifs.

Le gouvernement a entendu et approuvé le projet de marché de gré à gré simple entre les services de la direction générale de la Sûreté nationale et l’entreprise ENIEM pour l’acquisition d’équipements présenté par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

Enfin, le gouvernement a entendu une communication du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville sur un projet de marché de gré à gré simple du marché d’application n° 02 au contrat-programme n° 07/2016 relatif à la réalisation du projet de parachèvement des travaux de viabilisation primaire ainsi que l’étude et la réalisation de la viabilisation secondaire de la ville nouvelle de Sidi Abdallah avec un groupement d’entreprises publiques.»