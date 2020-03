M. Tebboune appelle à l’accélération de création de banques privées spécialisées : Le temps de la finance islamique

Le développement de la finance islamique devient impératif. Si l’encadrement juridique a été adopté il y près de deux ans par la Banque d’Algérie, d’autres «réglages» s’avèrent nécessaires pour mener à bon port ce créneau que même le Fonds monétaire international a intégré officiellement dans son champ d’intervention, ce qui constitue en soi une consécration et une reconnaissance de la dimension universelle de cette finance.

C’est par ce qu’il s’agit d’une nécessité impérieuse que le Président Abdelmadjid Tebboune vient d’instruire le ministre des Finances à accélérer le processus de création de banques privées islamiques et autres. En termes de chiffres, la finance islamique constitue 2 à 3% du chiffre d’affaires global du marché bancaire, la marge de manœuvre est d'autant plus substantielle que deux banques privées labélisées islamiques sont présentes sur le marché : la filiale du groupe saoudien Al Baraka Bank, depuis 1991, et l'émiratie Al Salam Bank depuis 2009 seulement.

Du côté des banques publiques, trois institutions se sont lancées, en fin 2017 - début 2018, BDL, CNEP et BADR, pour proposer des produits financiers tels que le takaful, la ijara tamlikia et autres crédits immobiliers halal». Un nombre insuffisant sachant qu’au-delà de la problématique de la mobilisation de l’épargne informelle et de la bancarisation des transactions commerciales, les banques islamiques peuvent contribuer au développement de nombreux projets d’investissement que certains promoteurs ont financés sur fonds propres en raison de leur gêne vis-à-vis des modes de financement conventionnels.

«Les décideurs en Algérie ne devraient pas être sensibles à l’introduction de la finance islamique et devraient la considérer comme un choix d’affaires (business choice) et une occasion de mobiliser des liquidités et stimuler l’économie au lieu de créer des questions de religiosité qui sont à mon avis imaginaires», commente M. Said Bouheraoua, directeur de recherche à l’Académie des Sciences islamiques de Kuala Lumpur. Citant l’exemple de la Malaisie, leader en la matière, l’universitaire, dira que le pays reste le principal moteur du marché des sukuk, représentant 50,4% des 434,5 milliards de dollars américains d'encours total de sukuk à la fin 2018. Il mène le secteur de la gestion de fortune islamique avec 37,2 % des actions mondiales à fin 2018.

A ses yeux, pour que l'Algérie atteigne son objectif de l'inclusion financière, «elle doit s'efforcer de tirer profit des meilleures pratiques de ces pays. Cela peut être réalisée en établissant un partenariat stratégique et solide avec ces pays dans les domaines de l'éducation, la réglementation, la recherche et du développement et de la formation».

De son côté, M. Amar Abbas, expert financier, estime que le cadre réglementaire fixant les conditions de son exercice est désormais établi et certaines banques publiques ou privées se sont déjà lancées. «Il était temps».

Il ne faut, néanmoins, pas se faire d’illusions. Il ne s’agit que d’une pièce du puzzle. Je ne pense pas que la promotion de produits «charia’a compatible» va changer foncièrement le paysage financier national».

Fouad Irnatene