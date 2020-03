Commentaire : L’urgence d’une mise en œuvre

«Le gouvernement a hérité d’une situation catastrophique sur tous les plans. Aussi, «l’état des lieux hérité de la gouvernance antérieure traduit de grandes menaces qui continuent de peser sur la situation économique et sociale du pays». Un constat mis en avant par le Premier ministre, Abdelmadjid Djerad et, qui révèle l’ampleur des déséquilibres, à tous les niveaux, au moment où la situation financière du pays s’avère être «très fragile, au plan interne et externe», a-t-il souligné. Une situation, aujourd’hui, compliquée par l’effondrement historique des cours du pétrole et, par conséquent, de la contraction des ressources du pays. Le système de sécurité sociale, entre autres secteurs, a été fortement impacté par une telle conjoncture et fait face depuis quelques années déjà à d’énormes difficultés et dysfonctionnements liés à plusieurs facteurs, notamment économiques, sociaux, et démographiques d’où les menaces qui pèsent sur sa pérennité. C’est le cas de la CNR dont le déficit chronique qui s’est installé depuis 2013, atteindra, à défaut de réformes structurelles du système, un montant de plus de 1.000 milliards de DA à l'horizon 2030, indiquent les données du Premier ministère. Aussi, les déséquilibres financiers du système de sécurité sociale accentués par l’énorme étendue du déficit enregistré dans le système de retraite, ont constitué la préoccupation du gouvernement, au cours de ces dernières années mais sans pour autant trouver les solutions susceptibles de concourir au redressement d’une situation devenue intenable avec la poursuite de l’état de creusement des déficits. Un dossier lourd abordé mardi dernier lors du Conseil interministériel consacré à l'examen de la situation des Caisses de sécurité sociale et de retraite ainsi que les perspectives de leur redressement et qui devra faire l’objet de réformes sur la base d’une concertation avec les différents intervenants, et partenaires sociaux. Une démarche devant définir les modalités pratiques de mise en œuvre des réformes préconisées à ce niveau, d’une manière graduelle et en établissant les actions prioritaires, devait insister le Premier ministre, Abdelaziz Djerad qui a mis l’accent, à ce titre, sur la nécessité de revoir le management actuel des Caisses de sécurité sociale, dans le sens d’une plus grande transparence. Dans cette optique, l’expert en question sociales, ancien cadre à la CNAS, Noureddine Bouderba a plaidé la nécessité de «trouver des solutions justes et objectives loin de la vulnérabilité qui nous conduira au même problème après quelques années». Des solutions qui selon lui, doivent s’adosser à «une politique de gestion des ressources de manière à multiplier les recettes et gérer les caisses de façon rationnelle». Toutefois, l’action préconisée devra impérativement prévoir la mise en place de mécanismes devant soutenir cette réforme et, garantir la continuité du système de sécurité sociale, à travers l’élargissement de ses sources de financement et, par conséquent, la préservation de ses équilibres. Parmi les mesures alternatives, il sera question, entre autres, a suggéré le Premier ministre, «d'identifier l'ensemble des domaines potentiels «susceptibles de concourir renforcement des capacités financières de la sécurité sociale».

D. Akila