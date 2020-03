Plan d’action du gouvernement : Priorité aux réformes économiques

En économie, il est clairement établi qu’on ne sait jamais de quoi demain sera fait. À l'instar des économies dépendantes du pétrole, celle de l'Algérie souffre d’une hyperdépendance aux recettes des hydrocarbures. Il aura donc suffi d’une baisse tangible du prix du baril de pétrole, pour en ressentir les effets.

Le gouvernement, qui a «hérité d'une situation catastrophique», s’attelle à mettre en œuvre des mesures pour faire face à la crise. C'est dans ce contexte défavorable, que «le gouvernement s'emploie à la mise en œuvre de son plan d'action et veille à faire avancer les différentes réformes destinées à consolider la cohésion sociale, à améliorer la gouvernance et à relancer l'économie, conformément aux engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune», a indiqué le Premier ministre lors d’un entretien à l’APS. En 2020, le solde courant devrait rester déficitaire, pénalisé par l’important déficit commercial. Une demande intérieure limitée et les mesures de restriction aux importations devraient permettre une réduction de ce déficit. Il faut relever que la situation politique et la persistance des difficultés du secteur des hydrocarbures, ont plombé la croissance en 2019.

En ce début 2020, elle reste faible. Malgré les mesures limitant les importations, la contribution des échanges extérieurs devrait continuer d’être tractées par les hydrocarbures au moment où les perspectives pour les prix de l’or noir ne prêtent pas à l’optimisme. L’adoption de la nouvelle loi sur les hydrocarbures et l’abrogation de la loi 49/51 %, pourraient, néanmoins, encourager l’investissement privé. Reste que, pour l’heure, le secteur privé national est frileux alors que l’investissement public reste entravé par un équilibre budgétaire précaire. Même si les transferts sociaux peuvent actionner le levier de la consommation, le chômage élevé et la faible croissance devraient limiter ses effets. S’il est vrai que les cours du baril de pétrole pèsent lourdement sur l'évolution de la situation, ils ne sont pas seuls à expliquer la difficile situation économique que traverse le pays. Le gouvernement, au commandes depuis un plus de deux mois, est appelé à agir en urgence et mettre en œuvre très rapidement sa feuille de route.

A ce titre, outre une gestion prudente des finances, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit les membres du gouvernement, présents lors de la réunion de travail consacrée à l'évaluation de la situation économique, à prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour juguler les effets de cette conjoncture difficile, mais aussi pour que le citoyen ne soit en aucun cas touché ni dans son revenu ni dans son quotidien. Le ministre des Finances a ainsi été instruit pour préparer une loi de finances complémentaire, le plus vite possible. Les ministres de l'Industrie, de l'Agriculture et du Commerce ont, pour leur part, été chargés, chacun dans le secteur le concernant, de prendre toutes les mesures pour faire face à cette conjoncture.

Il convient de noter qu'en 2020, les défis budgétaires s’intensifient. Le déficit budgétaire devrait rester élevé. Avec plus d’un tiers des recettes générées par le secteur des hydrocarbures, les ressources budgétaires devraient rester affectées par les difficultés du secteur. En dépit des augmentations de la fiscalité (hausse de la taxe de domiciliation bancaire par exemple), la faible croissance devrait se répercuter sur leur évolution. Les augmentations d’impôts devraient également rester limitées pour éviter la précarisation sociale. Aussi, outre, la réduction du train de vie de l’État, les dépenses de fonctionnement, notamment la masse salariale publique, et les transferts sociaux, devraient être préservées ce qui impacterait la dépense d’investissement. Le déficit devrait continuer d’être principalement financé sur des ressources domestiques, sans recours à l'endettement extérieur ni au financement «non-conventionnel» Le pays doit faire face à des chocs exogènes, comme la chute du prix du baril de pétrole. Et malheureusement, c’est une situation qui risque de perdurer. Le gouvernement est appelé à gérer la situation en rationalisant les dépenses et en réduisant les importations. Dans cet ordre d’idées, le Premier ministre a estimé que les mesures à mettre en œuvre devront permettre la consolidation de nos réserves de change en freinant le rythme de leur détérioration et de dynamiser la croissance économique en favorisant l'investissement à forte valeur ajoutée, de nature à améliorer la situation de la balance des paiements».

«Enfin, le retour progressif aux équilibres macro-économiques doit constituer également un objectif permanent, en rationalisant les dépenses publiques, en ciblant les politiques de subvention et en éliminant les sources de gaspillage et les dépenses sans impact significatif sur l'amélioration du cadre de vie de nos populations», a-t-il soutenu.

Farid Bouyahia