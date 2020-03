Révision du système législatif et réglementaire : M. Zeghmati installe Les ateliers

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a procédé, hier, à l'installation d'ateliers en charge de la révision du système législatif et réglementaire, conformément à la feuille de route du secteur de la Justice prévue dans le Plan d'action du gouvernement en application du programme du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Les ateliers portent sur le code de procédure pénale, le tribunal criminel, le code pénal, le code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, le code civil, le code de procédure civile et administrative et le code de commerce, indique un communiqué du ministère.

«L'installation s'est déroulée en présence des responsables desdits ateliers», selon la même source qui précise que «le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a insisté, à cette occasion, sur la nécessité de réaliser le travail requis à partir de la réalité algérienne en tirant profit des expériences d'autres pays et du droit comparé avec ses divers systèmes».

M. Zeghmati a également mis l'accent sur «l'impératif d'élargir la concertation pour englober les métiers du droit, les partenaires de justice, les universitaires et les institutions pertinentes», conclut le communiqué.