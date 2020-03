Femmes journalistes : Des défis à relever

Le Conseil national des journalistes algériens a organisé, hier, à l’occasion de la journée internationale des Droits de la femme, une cérémonie en l’honneur des femmes journalistes.

Le président du Conseil, Riadh Boukhadcha, a appelé les journalistes à davantage de persévérance pour marquer fortement sa présence dans ce métier qui a besoin de toutes les compétences au service de la société.

Il a également mis en avant la nécessité d’ouvrir des ateliers pour débattre des préoccupations et des conditions dans lesquelles elles exercent ainsi que les défis professionnels et sociaux auxquels elles sont confrontées.

M. Boukhadcha a indiqué que le syndicat défend les intérêts professionnels et sociaux des journalistes et s’engage à soutenir les femmes de la presse.

Les journalistes ont soulevé les conditions difficiles dans lesquelles elles exercent et mettent l’accent sur la nécessité de leur donner la possibilité d’occuper des postes de décision sans exclusion ni discrimination.

Elles soulignent la nécessité de participer aux ateliers de réforme initiés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment le projet de révision de la Constitution.

Salima Ettouahria