Révision de la constitution : La première mouture prête

170 entreprises médiatiques seront destinataires de cette première mouture, pour l’enrichir par des propositions traitant du rôle et de la place de la presse dans l’Algérie nouvelle.

Pierre angulaire du projet d’édification de la nouvelle République, le processus de révision de la Constitution vient de franchir sa première étape, celle de l’élaboration de la première mouture par le comité d’experts installés à cet effet le 14 janvier dernier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. «La mouture en question est en fin prête et sera remise au chef de l’Etat aujourd’hui où au plus tard dimanche prochain», a fait savoir, hier, Mohamed Laâgab, chargé de mission à la Présidence de la République. Intervenant lors d’un forum initié dans l’enceinte du stade du 5-Juillet par l’Organisation nationale des journalistes sportifs (Onjsa) traitant de la révision constitutionnelle, il mettra l’accent d’entrée sur les principaux objectifs de cette démarche s’articulant, dit-il, en termes de «construction d’un Etat fort, stable et prospère, afin de prémunir le pays contre toute forme d’autocratie et d’inscrire l’Algérie dans les fora des nations respectueuse des lois». Il enchaîne en rappelant l’importance de doter le pays d’une Constitution consensuelle comme l’a soutenu d’ailleurs le chef de l’Etat à maintes reprises. Dans cette optique, M. Laâgab rappelle aussi qu’après sa réception, par le président de la République, la première mouture de la nouvelle Constitution sera imprimée la semaine prochaine pour être largement distribuée aux partis politiques, aux organisations syndicales et aux associations de la société civile pour enrichissement. Il fera savoir en outre que quelque 170 entreprises médiatiques seront également rendues destinataires de cette mouture à même de faire valoir les propositions des journalistes, lesquelles propositions devant se muer en dispositions constitutionnelles traitant essentiellement de la place et du rôle des médias dans le projet de l’Algérie nouvelle. Le chargé de mission à la Présidence de la République affirme que l’ensemble des dispositions bénéficiant d’un consensus seront prises en considération dans ce projet de révision de la loi fondamentale déterminant l’avenir du pays. «Les journalistes sont considérés parmi l’élite de la société. Leur contribution est précieuse en leur qualité de faiseurs d’opinion», dira-t-il qualifiant le rôle de la presse «de contrôleur social le mieux imprégné des problèmes et des préoccupations des différentes franges de la société».



Le comité d’experts achève sa mission dans les délais



Composé de 18 experts spécialisés notamment en droit constitutionnel, le comité chargé par le président de la République de formuler des propositions sur la révision constitutionnelle vient d’achever sa mission dans les délais. Installé le 14 janvier dernier et présidé par le professeur Ahmed Laraba, ce comité avait en effet bénéficié d’un délai de deux mois pour élaborer une première mouture incluant des propositions d’amendement inspirés des engagements du chef de l’Etat pour l’instauration d’une nouvelle République.

Des propositions consacrant à la fois les aspirations légitimes du peuple en matière de changement ainsi qu’une révision profonde du mode de gouvernance à tous les niveaux de responsabilité et particulièrement au niveau des plus hautes institutions de la République. En vertu des instructions de M. Tebboune, le comité était chargé de mener sa réflexion autour de sept axes. Ces derniers portent sur le renforcement des droits et libertés des citoyens, la moralisation de la vie publique et de la lutte contre la corruption, la consolidation de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, le renforcement du pouvoir de contrôle du Parlement, la consolidation de l'indépendance du pouvoir judiciaire, la consolidation de l'égalité des citoyens devant la loi et la consécration constitutionnelle des mécanismes d'organisation des élections.

Dans sa lettre de mission adressée en janvier au professeur Laraba, le président de la République tout en réitérant son engagement portant organisation d’un référendum pour l’adoption de la nouvelle Constitution a aussi rappelé que les objectifs de cette démarche obéissent à l’idée de conforter l’ordre démocratique fondé sur le pluralisme politique et l'alternance au pouvoir, d'assurer une réelle séparation et un meilleur équilibre des pouvoirs en introduisant davantage de cohérence dans le fonctionnement du pouvoir exécutif et en réhabilitant le Parlement, notamment dans sa fonction de contrôle de l'action du gouvernement, d'améliorer les garanties de l'indépendance des magistrats, de renforcer et de garantir l'exercice effectif des droits des citoyens et de réhabiliter les institutions de contrôle et de consultation.

Karim Aoudia

----------------------------

«La corporation des journalistes doit s’organiser»

La situation déplorable dans laquelle se débat le secteur de la presse a constitué le sujet débattu lors du forum initié par l’Organisation nationale des journalistes sportifs. Cette rencontre avait pour objectif de permettre aux journalistes de formuler des propositions traitant du devenir de la profession à la faveur du projet de révision profonde de la Constitution. M. Laâgab a soutenu à cette effet l’impératif d’une réorganisation du secteur de la presse par les concernés eux-mêmes. «L’avenir de la presse est entre les mains des journalistes qui doivent s’organiser et proposer des mécanismes efficients à introduire dans la prochaine Constitution». Il suggère à cet égard le lancement d’une réflexion axée sur trois volets. Le premier traitant des droits et devoirs des journalistes, le second se rapportant à l’aspect juridique, à savoir les lois à mettre en place pour mieux assainir le secteur et assurer son développement et le troisième aspect est d’ordre économique dans le sens de garantir la pérennité d’une entreprise médiatique.

M. Laâgab a assuré les journalistes que le président de la République est à l’écoute de toutes les propositions.

K. A.