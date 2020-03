Le TNA et l’Opéra d’Alger reportent leurs programmations

Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) et l'Opéra d'Alger ont annoncé hier le report de «toutes (leurs) activités artistiques et culturelles programmées» par mesure de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus, annoncent ces établissements sur leurs pages Facebook.

La mesure est effective «à partir du mercredi 11 mars», annoncent les mêmes sources qui ajoutent que les activités programmées ont été «reportées à une date ultérieure» sans plus de précision.

Contacté par l'APS, le directeur du TNA a indiqué que le 14e Festival national du théâtre professionnel (Fntp), prévu du 19 au 30 mars était aussi reporté à une date ultérieure.

Mohamed Yahiaoui a en outre indiqué que les théâtres régionaux sont «également concernés par cette mesure préventive».

Manifestations sportives et culturelles, événements politiques, foires et autres Salons ont été annulés ou reportés dans de nombreux pays pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Depuis l'apparition de l'épidémie en décembre dernier en Chine, quelque 120.000 personnes ont été infectées par le Covid-19 à travers le monde où 110 pays sont désormais touchés.