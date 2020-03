LFP : Des professeurs en épidémiologie sollicités

La Ligue de football professionnel (LFP) a sollicité les services de «trois éminents professeurs en épidémiologie», pour l'élaboration d'un guide manuel, destiné aux différents acteurs de football, pour prévenir contre l'épidémie du coronavirus (COVID-19). «Nous avons sollicité trois éminents professeurs en épidémiologie : Abdelkader Nebab, Youcef Terfani et Abdelkrim Soukhal, pour éditer un guide manuel destiné aux clubs, et notamment les joueurs, en guise de prévention et la méthode à suivre. Ces professeurs se sont engagés à réaliser ce guide d'ici à deux jours, d'autant que le temps presse», a déclaré à l'APS le porte-parole de la LFP, Farouk Belguidoum. Cette démarche a été initiée hier, lors de la réunion d'urgence du Comité exécutif de la LFP, tenue au lendemain de la décision prise par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) d'instaurer le huis clos pour les manifestations sportives, jusqu'au 31 mars, en raison de l'épidémie COVID-19. Dans ce registre, la LFP a constitué hier une cellule de crise, «chargée de suivre toutes les opérations liées à l'aspect organisationnel de ces matchs». «Nous avons installé une commission de suivi des matchs à huis clos, nous sommes devant une situation exceptionnelle qui nécessite plus de moyens, notamment sur le plan humain», a ajouté Belguidoum.