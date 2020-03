Huis clos imposé aux compétitions sportives : Des mesures provisoires

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a indiqué que le huis clos imposé mardi dernier aux compétitions sportives nationales en raison de l'épidémie du coronavirus, ainsi que le report des manifestations internationales prévues en Algérie, ont été décidés «à titre provisoire et visent à préserver la santé du citoyen». «Je rassure notre cher public que les mesures prises sont, en fait, des mesures de précaution provisoires, destinées à la préservation de la santé du citoyen», a écrit le ministre sur sa page facebook, exhortant l'ensemble des acteurs et les membres de la famille sportive «à faire preuve de vigilance et à s'impliquer dans cette démarche». Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a décidé mardi de restreindre les compétitions sportives nationales au mode du huis clos jusqu'au 31 mars et de reporter les manifestations internationales devant se dérouler en Algérie, dans le cadre des mesures de prévention face au coronavirus. Ainsi, l'ensemble des compétitions sportives nationales devront se dérouler à huis clos à titre préventif jusqu'au 31 mars, alors que pour les compétitions internationales prévues en Algérie, le ministère, en concertation avec les Fédérations sportives nationales et internationales concernées, a décidé du «report de toutes les manifestations sportives à l'exception de celles qualificatives aux compétitions internationales, continentales et régionales». «La participation des athlètes algériens aux compétitions internationales ne sera permise qu'au cas où l'absence de l'Algérie pourrait être pénalisée ou la disqualifierait des évènements sportifs mondiaux. Néanmoins, les athlètes concernés seront, à leur retour, obligatoirement soumis aux mesures médicales usitées», précise le MJS. Ces mesures de précaution concernent également les stages de préparation des athlètes et équipes nationales à l'étranger, qui ont été différés au 15 avril.