Lutte contre le coronavirus, Le président de l’ordre national des médecins : «Créer une cellule de veille sanitaire»

Le président de l'Ordre national des médecins, le Dr Mohamed Bekkat Berkani, a déclaré, hier lors de son passage au Forum du quotidien Al Lika, qu’il était primordial de créer une cellule de veille sanitaire pour faire face au coronavirus, et souligné l’importance d’adopter tous les moyens de prévention pour éviter l’infection par ce virus qui se propage telle une traînée de poudre.

«L’intensité de ce virus diminuera au fil des saisons, du printemps à l’été. La prévention reste le traitement le plus important contre la propagation du virus», a affirmé le Dr Mohamed Bekkat Berkani, qui a expliqué que la tâche de cette cellule consiste à prévoir les cas de présence des maladies et d'épidémies dans le monde et la possibilité de leur propagation en Algérie, indiquant à cet égard que cette cellule sera composée de tous les secteurs afin de consacrer l’esprit de responsabilité.

Afin d’éviter d’être contaminé par le Covid-19, il a préconisé quelques gestes utiles pour les citoyens, soulignant que les masques de protection sont destinées aux personnes malades et non pas pour éviter la maladie. Le conférencier saisira l’occasion pour lancer un appel aux autorités concernées, en particulier le ministère de la Santé, pour l'élaboration d’une feuille de route pour la mise en œuvre de plans définissant les méthodes de prévenir la propagation de ce virus. Il lancera également un appel à ne pas créer un climat de panique et de psychose au sein de la société, assurant que les nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook, ne sont que des rumeurs auxquelles il ne faut pas se fier. Le président de l’Ordre des médecins a, par ailleurs, affirmé que le ministère assure sa part de travail et ce malgré les insuffisances enregistrés.

Il soutient, dans cet ordre d’idées que le ministère de la Santé ne peut pas mettre fin à l'épidémie sans la participation de tous les acteurs concernés. «C’est pour cela qu’il est plus qu’utile d’accélérer le processus de création de cette institution qui répondra aux attentes des Algériens et leur expliquera avec précision toutes les informations relatives au développement du Corona.»

Pour le Dr Berkani, le virus Corona, qui a atteint son apogée en Chine, dans des pays voisins, dans le nord de l'Italie, ainsi qu'en France, n'est qu'une sorte de grippe de source animale inconnue, soutenant qu’il est moins dangereux que la grippe saisonnière. «Le danger est qu'il se propage dans les poumons et provoque des difficultés respiratoires. Ce qui survient dans 2% des cas seulement», a-t-il révélé.

Concernant la situation de la santé publique en Algérie, le conférencier a déclaré que «le secteur se porte mal», le qualifiant même de «catastrophique». Il indiquera qu'il est nécessaire d'accélérer le changement du dispositif de santé publique, à travers la préparation d'une véritable feuille de route, avec comme priorité la nécessité de mettre en place un conseil supérieur de la santé, composé de tous les acteurs du secteur, sous la coupe du Premier ministre.

Le Dr Berkani appellera, en outre, au changement du plan national de la santé publique, et plaidera pour que les efforts soient dirigés vers le soutien à la santé de proximité pour remédier aux carences enregistrées. Il a affirmé que «les citoyens ont perdu confiance en les centres de santé de proximité et se tournent vers les hôpitaux, ce qui a créé une surpopulation. Il a ajouté que «la santé de proximité peut redonner de la considération à la médecine générale, afin de découvrir des maladies, en particulier chroniques, à leurs débuts».

Mohamed Mendaci