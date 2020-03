Algérie - Bulgarie : Installation du groupe parlementaire d’amitié

Le groupe parlementaire d'amitié Algérie-Bulgarie a été installé, hier au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN), lors d'une cérémonie présidée par Abdelkader Abdellaoui, président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'APN, indique un communiqué de cette instance législative.

À cette occasion, M. Abdellaoui a salué les relations «historiques» liant les deux pays, «d'autant que la Bulgarie, a-t-il dit, était parmi les premiers pays à avoir reconnu la légitimité de la Révolution nationale et l'Independence de l'Algérie», affirmant «la détermination de l'Algérie à hisser les relations bilatérales au niveau de la coopération bilatérale fructueuse, au service des deux pays, pour encourager l'investissement dans tous les domaines».

Concernant les relations internationales, il a appelé «à la nécessité de soutenir les causes justes dans le monde», soulignant «l'engagement permanant de l'Algérie de travailler conformément aux résolutions de l'Organisation des Nations unies (ONU), car étant conformes aux principes constants de sa politique extérieure, prônant le dialogue et la réunion des belligérants pour la résolution des différents conflits, outre le respect du principe de non-ingérence dans les affaires internes des États, conformément à la charte de l'Onu».

Pour sa part, l'ambassadeur de Bulgarie à Alger, Roumen Petrov, a salué les relations «bonnes et privilégiées» entre les deux pays, exprimant «la disposition de son pays à coopérer avec l'Algérie dans les différents domaines».

Il a également fait savoir qu'«une visite du ministre bulgare des Affaires étrangères est prévue dans les prochains jours», avant d'inviter les membres du groupe parlementaire d'amitié à effectuer une visite en Bulgarie, «en vue de booster les relations bilatérales et leur donner un nouveau souffle à la hauteur des nouveaux défis».

Intervenant, à cette occasion, la présidente du groupe, Noura Labiod, s'est dit fière «de la responsabilité qui lui a été confiée», affirmant sa disposition à «œuvrer avec les membres de la commission pour promouvoir les relations avec la Bulgarie en vue de contribuer à la réalisation des aspirations des deux pays, notamment au niveau parlementaire». La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence d'une représentante du ministère des Affaires étrangères.