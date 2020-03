Le PPA en débat au Forum de la mémoire : Une école de nationalisme

Le Forum de la mémoire, organisé par le journal El Moudjahid et l’association Machaâl Echahid, a commémoré, hier, le 83e anniversaire de la création du Parti du peuple algérien, en 1937, en présence du Médiateur de la République, Karim Younès.

L’historien et directeur du département littéraire au ministère de la Culture, Djamel Yahiaoui, est revenu les circonstances et les conditions dans lesquelles est né le PPA. Selon M. Yahiaoui, «ce qui importe aujourd’hui est l’interprétation que l’on se fait des circonstances de sa création», sans réduire l’information à la date de sa création ni à ses actions. Rappelant en détails le contexte, les conditions et les faits ayant rythmé la dynamique politique à l’origine de la création du PPA, le 11 mars 1937, l’historien a abordé les évènements survenus à l’époque, à savoir la politique des autorités coloniales visant à faire taire toute voix opposée à l’intégration ou à l’assimilation.

«C’est dans ce contexte que le mouvement nationaliste, ainsi que les militants et responsables du PPA avaient rendez-vous avec l’histoire», soutient M. Yahiaoui. L’historien a retracé une histoire longtemps occultée du mouvement national. Il a souligné que le PPA était le prolongement de l’Étoile nord-africaine (ENA), qui a été pour beaucoup dans l’ancrage de la conscience nationale. Ce qui a précipité la création du PPA. L’invité du Forum a relevé la construction d’un parti prolétarien, structuré dans l’émigration ouvrière, dans une Algérie coloniale à forte population rurale. S’ajoute, dit-il, l’intégration de revendications sociales, culturelles, religieuses et des particularités les plus diverses dans un parti fondé sur le mot d’ordre central axé sur un programme démocratique et qui, dans son développement, devait conduire à l’abrogation du système colonial et à la transformation des structures sociales de l’Algérie. «Au lendemain de sa création, le bureau politique du PPA expose de façon très claire son programme comprenant deux parties : les revendications démocratiques immédiates et le programme politique, soit un État souverain dans le cadre d’un empire rénové. Le PPA s’inscrit dans une continuité programmatique complète avec l’ENA. C’est-à-dire que la question nationale n’est qu’une étape dans la formation d’une Afrique du Nord unifiée, après l’abrogation du régime colonial», dit M. Yahiaoui.

Il rappelle que le mouvement gagnait de plus en plus en popularité, surtout auprès des jeunes : les écoliers chantent l'hymne du PPA, des cellules et des mouvements de jeunesse se constituent. Le PPA reste fidèle aux principes établis en 1926 par l'Étoile nord-africaine : abolition du code de l'indigénat, libertés démocratiques, indépendance par le biais d'une Constitution, rejet de l’attachement politique de l'Algérie à la France et du projet Blum-Violette.

Le mouvement recrute principalement dans les couches populaires, notamment parmi les travailleurs.

Des intervenants, parmi une assistance nombreuse, composée notamment d’anciens militants du PPA, ont apporté leur témoignage sur son rôle essentiel et déterminant dans la formation des cadres et des militants, qui ont à leur tour allumé la flamme de l’action armée du peuple pour son indépendance.

Le moudjahid Larbi Z’biri rappelle que le PPA a formé toute une génération qui a rejoint le FLN et qui a déclenché la lutte armée. M. Hocine Zahouane soutient que tous les partis qui avaient constitué le mouvement national avaient pour ambition le recouvrement de la souveraineté nationale. «La question fondamentale pour tous était qu’un jour l’Algérie recouvre son indépendance malgré les différences dans la manière d’agir dans ce but», affirment-ils.

Le journaliste Mountassar Oubetroune rappelle le jour où Messali Hadj, accompagné d’Abdellah Fillali et Kihal Arezki, se sont rendus à la préfecture de Paris pour y déposer le dossier d’agrément. «À son retour à Aubervilliers, attendu par des militants, il prononça des mots qui demeurent gravés dans la mémoire collective du peuple, annonçant qu’un enfant est né qu’on appellera le PPA. Cet enfant grandira et organisera le peuple algérien pour le mener à l’indépendance», révélera Oubetroune.

Farida Larbi