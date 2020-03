Tribunal de Sidi M’hamed : Karim Tabbou condamné à un an de prison dont six mois avec sursis

Karim Tabbou, coordinateur national de l’Union démocratique et sociale (parti non agréé), a été condamné, hier, par le tribunal de Sidi M’hamed près la Cour d’Alger, à une année de prison dont six mois ferme et six mois avec sursis.

Placé en détention provisoire le 12 septembre dernier à la prison de Koléa (Tipasa), il était poursuivi pour atteinte au moral de l’armée, incitation à la violence et atteinte à l’intégrité du territoire national, ainsi qu’incitation à des actes de violence de nature à porter atteinte à l’unité nationale.

Tabbou sera libéré le 26 mars prochain, soit après avoir purgé la peine ferme. Plusieurs citoyens et militants se sont rassemblés aux abords du tribunal pour lui apporter un soutien.

Pour rappel, une peine de quatre ans de prison ferme assortie d’une amende de 200.000 DA a été requise à l’encontre du prévenu placé en détention provisoire le 12 septembre dernier puis relâché le 25 du même mois, avant d’être arrêté le lendemain. Karim Tabbou a été présenté le 2 octobre devant le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed qui a décidé de le placer en détention provisoire.

Avant de fonder l’Union démocratique et sociale en 2012, Karim Tabbou était premier secrétaire du Front des forces socialistes entre 2006 et 2011.

Tahar Kaidi