Abdelghani Hamel devant le tribunal de Sidi M’hamed : «Je ne suis pas un corrompu»

L’ancien DGSN, le général major à la retraite Abdelghani Hamel, a rejeté, hier, toutes les charges retenues contre lui, affirmant, lors de son audition, qu’il a fait l’objet de poursuites judiciaires dans des affaires de corruption, en raison de sa dernière déclaration publique, quand il était DGSN. Je n’ai jamais parlé, mais quand je me suis prononcé en 2013 sur la lutte contre la corruption, on m’a tout suite mis à la retraite et j’ai subi une cabale organisée sur les réseaux sociaux», a-t-il insisté, relevant des vices de procédure dans l’enquête préliminaire.

Le procès de la famille d’Abdelghani Hamel a été ouvert, hier, par la chambre pénale près le tribunal de Sidi M’hamed. Dans la salle d’audience du pôle judiciaire spécialisé, au 1er étage du tribunal, l’épouse et le frère de Hamel, ainsi que sa fille Shahinez étaient assis sur les premiers bancs. En face, l’ancien ministre de la Santé et ex-wali d’Oran, Abdelmalek Boudiaf, avait également pris place. D’anciens responsables, parmi eux l’ancien DG des Douanes, Abdou Bouderbala, en qualité de témoin, étaient présents.



Absence de l’ancien Premier ministre Sellal



12:48, les accusés arrivent à la salle d’audience. Les trois fils Hamel, Chafik, Mourad et Ameyar, sont les premiers arrivés, suivis de l’ancien DG de l’OPGI, Mohamed Rahaimia, et de l’ex-DG des Domaines, Ali Bouamrane, l’ancien ministre des Transports, wali d’Oran au moment des faits, Abdelghani Zaâlane, l’ex-wali de Tipasa, Moussa Ghelai, l’ex-wali de Tlemcen, Zoubir Bensebane, tous en détention provisoire. Abdelghani Hamel est entré par la suite dans la salle. L’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, cité comme témoin dans cette affaire, ne s’est pas présenté. À l’ouverture, la juge demande au greffier d’appeler les accusés, les témoins et la partie civile, dans l’affaire, enrôlée sous le numéro 520. L’épouse de Hamel, Salima A., et sa fille, Shahinez H., figurent parmi les accusés ainsi que l’ex-directeur de l’industrie et des mines d’Oran, Abderrahim Kheldoun, placé sous contrôle judiciaire, et l’ancien ministre de la Santé, wali d’Oran à l’époque des faits, Abdelmalek Boudiaf. 42 personnes physiques sont citées dans ce dossier, parmi elles des témoins dont certains étaient absents, et 13 personnes morales, des entreprises appartenant pour la majorité aux fils Hamel. Les accusés sont poursuivis pour «blanchiment d’argent, incitation d’agents publics à l’obtention d’indus avantages, non-déclaration de patrimoine et enrichissement illicite».



La défense plaide pour la prescription de l’action publique



Les avocats de la défense ont plaidé pour l’annulation de la procédure, la prescription de l’action publique en déposant des réserves. Ils ont relevé la prescription des faits, qui remontent à plus de 3 ans. Ils ont également relevé l’absence de plainte contre les accusés. Le représentant du ministère public a demandé de joindre les réserves au dossier. Ce qui a été retenu par la présidente de l’audience. Abdelghani Hamel, accusé principal, a été le premier auditionné. S’adressant à la juge, il dira : «Nous sommes une famille lésée qui a subi une injustice jamais vue, depuis l’indépendance.» Il a rejeté en bloc toutes les accusations retenues contre lui. «Je ne suis pas corrompu, encore moins corrupteur. J’ai été élevé sur le respect des parents, l’amour de la patrie et la valorisation du travail et j’ai éduqué mes enfants sur ces principes», a-t-il répondu. L’ancien DGSN a poursuivi, en évoquant son parcours au sein de l’institution militaire et sa nomination par la suite à la tête de la DGSN : «J’étais un exemple en Algérie. J’ai fait des stages en Algérie et à l’étranger et j’ai toujours été major de ma promotion. J’ai occupé plusieurs postes de commandement au sein de la GN» et ce, avant d’être interrompu par la juge : «Vous étiez nommé, dans ces postes, en contrepartie d’un salaire.»

Hamel se défend : «J’ai été désigné comme ambassadeur de lutte contre la corruption. Je suis à l’origine de la modernisation de la Sûreté nationale et c’est moi qui ai créé AFRIPOL. Aujourd’hui je suis jugé pour corruption mais je suis fier de la justice algérienne».

Interrogé sur ses biens mal acquis, notamment des lots de terrain revendus par la suite, selon l’enquête, il a réfuté les PV de la GN. «Concernant la possession d’un lot de terrain à Staouéli, je ne suis même pas au courant de l’avoir. J’ai un appartement F3 à Hydra acquis suite à une demande que j’ai faite au ministre de l’Intérieur à l’époque». Hamel aurait procédé à la vente de plusieurs biens à Tlemcen et Oran et à Alger. «Vous n’êtes pas un promoteur immobilier, comment justifier la vente des lots de terrain et appartements ?», demande la juge. Il explique qu’il a vendu une villa et un appartement pour pouvoir construire une villa à Alger. «Toutes les pièces et documents sont dans le dossier», insiste-t-il, à chaque réponse. Il révèle qu’il touchait un salaire mensuel de 48 millions de centimes et qu’il a refusé de bénéficier de la prime de responsabilité de DGSN.

Quand la juge l’a interrogé sur ses comptes bancaires, dont deux à Sabra, il souligne qu’il n’a «pas de compte bancaire à Sabra, pour la simple raison qu’il n’y a jamais eu d’agence bancaire dans cette localité, et il y a dans le dossier une attestation du P/APC sur l’inexistence d’une banque. On a tenté de gonfler le dossier». Concernant l’abus de pouvoir, il affirme que «si j’étais intervenu pour mes enfants, ils n’auraient pas bénéficié de lots de terrain dans des zones isolées». Quant au fait de ne pas avoir déclaré son patrimoine, il répond être «un militaire discipliné. Je ne peux agir que sur ordre de mon commandement». Interrogé sur les biens de son épouse et ses enfants, il a répondu qu’«ils sont là, c’est à eux de vous répondre». L’audience a été levée vers 18h. Le procès se poursuivra aujourd’hui.

Neila Benrahal