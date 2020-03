Plateforme logistique de froid d’Oran : Inauguration imminente

La plateforme logistique de froid Frigomedit d’El Kerma, au Sud d’Oran, entrera en service dans les «prochains jours» pour valoriser, stocker et réguler les produits agricoles, a-t-on appris hier auprès de la Direction locale des services agricoles (DSA).

Les travaux de ce projet, un investissement public, ont été achevés, a assuré le responsable de la DSA Harizi Mâamar.

«Ce projet, d’une capacité de stockage de 30.000 m3, est considéré comme l'un des plus grands projets au niveau national en termes de volume de stockage des produits agricoles», a-t-il indiqué.

La plateforme logistique de froid s’inscrit dans le cadre du programme de réalisation de 30 projets structurants dans le secteur agricole à l’échelle nationale.

Cette infrastructure, implantée à proximité du marché des fruits et légumes d’El Kerma, dispose d’installations de froid positif à travers un espace d’un volume de 20.000 m3 destiné au stockage des légumes et des fruits en plus d'un autre pour le froid négatif d'environ 10.000 m3 pour le stockage des viandes, a précisé M. Harizi.

Cet investissement public, dont le coût total est estimé à environ 1,9 milliard DA, a été concrétisé par la SPA Entrepôts frigorifiques de la Méditerranée de froid (Frigomedit).

«Cette plateforme intervient pour renforcer les capacités de stockage de la wilaya d’Oran pour les porter à 60.000 m3, alors qu’elles étaient estimées auparavant à la moitié de ses capacités. Ceci encouragera les agriculteurs à produire davantage et à ne pas se soucier de la question concernant le stockage de leurs productions», selon le même responsable.

Selon les données concernant la production agricole de la wilaya, les besoins en froid sont estimés à environ 100.000 m3 au moins, notamment pour assurer les capacités de valorisation, de stockage et de régulation des produits agricoles.

La région d’Oran se caractérise par une forte densité de sa population dont la consommation de produits agricoles, notamment durant la saison estivale, est en constante augmentation.

Cette plateforme logistique peut également jouer un rôle régional dans le domaine de stockage et de régulation des produits agricoles, car la wilaya d’Oran est située à proximité de plusieurs wilayas à vocation agricole, estimé le responsable de la DSA, Harizi Mâamar.