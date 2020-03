Programme de l’Institut Américain «Best Companies Group» : Les deux meilleurs employeurs en Algérie dévoilés

Le laboratoire Boehringer Ingelheim Algérie, filiale de la compagnie pharmaceutique allemande, a été choisi meilleur employeur en Algérie en 2020. Ce laboratoire, un des leaders dans son domaine d’activité, a en remporté le premier prix du programme annuel des meilleurs employeurs en Algérie.

Il s’agit d’un programme organisé par l'Institut américain «Best Companies Group», qui tend à mettre en avant les meilleures sociétés œuvrant à la création d’un environnement positif de travail et à la motivation de leurs employés. Le choix des lauréats s’effectue après un travail basé sur une étude qui est menée auprès des entreprises (toutes tailles et secteurs confondus) opérant en Algérie. Selon les explications fournis par l’organisateur de cet événement, «pour chaque entreprise participante, les collaborateurs sont invités à répondre à un questionnaire concernant leurs perceptions des conditions de travail, la culture de l'entreprise, la gestion RH, l'évolution professionnelle, la rémunération et la reconnaissance professionnelle». Cette enquête est complétée par une évaluation sur les différentes pratiques en matière de gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise, est-il précisé.

Que ce soit pour venir en aide à la communauté locale ou pour offrir de meilleures conditions de travail, l’entreprise s’engage à mettre l’accent sur la bonne gestion de ses ressources humaines et la fidélisation de ses employés les plus talentueux, relève la même source. Dans une allocution prononcée en cette occasion, M. Bachir Batel, directeur général de Boehringer Ingelhein Algérie a indiqué que «la plus grande richesse d’une entreprise c’est les personnes qui y travaillent».

Il a ajouté que «sans nos employés, nous ne pouvons rien accomplir». «Quoi de plus naturel donc que de s’en préoccuper en prenant le temps de s’assurer de leur bien-être, les guidant avec passion pour améliorer la santé humaine et animale», relève-t-il.

Le deuxième lauréat de ce programme est Novartis Pharma, une filiale du géant pharmaceutique suisse. Ce laboratoire a décroché le deuxième prix «pour la troisième année consécutive». Il est noté que cette entreprise, «dont les valeurs restent fondamentaux à la construction et au maintien des relations, offre un environnement de travail agréable et épanouissant à ses employés». Avec un effectif de près de 100 collaborateurs, Novartis vise non seulement le développement professionnel mais aussi personnel afin d’assoir une entreprise citoyenne orientée bien-être et santé», souligne-t-on. Le DG de Novartis Pharma Algérie, Karim Harchaoui, a souligné le fait que «Novartis en Algérie continue son périple pour un meilleur environnement de travail», indiquant que «nos valeurs et comportements restent la base sur laquelle nous construisons nos relations avec nos employés afin de devenir une compagnie citoyenne au service des patients algériens et de l’économie nationale».

A rappeler que ce programme existe en Algérie depuis cinq ans. L’an dernier, le premier prix avait été remporté par le laboratoire Roche, numéro un mondial dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologies. Il s’agit d’une entreprise présente depuis 2010 en Algérie et qui emploie plus d’une centaine de personnes.

Soraya Guemmouri