Maison de l’entrepreneuriat : Préparer l’étudiant au monde économique

La maison de l’entreprenariat de l’université de Msila, créée en 2017, a joué un grand rôle dans l’orientation de beaucoup d’étudiants et de diplômés vers le lancement de micro-entreprises, faisant d’eux des créateurs d’emploi.

La structure qui a pour mission la diffusion, la promotion et le développement de la culture entrepreneuriale au sein de la famille universitaire a organisé plusieurs manifestations sur les universitaires et les défis du monde d’emploi.

Les démarches de création d’entreprise avec l’ANSEJ, la consolidation de la culture entrepreneuriale chez l'étudiant, l'entrepreneuriat vert et l’économie circulaire ainsi que l’initiation à l’entrepreneuriat sont aussi parmi ses missions.

Elle a également organisé 50 concours de la meilleure idée et procédé à l’évaluation de 63 projets pour les étudiants en master 2 de la faculté de sciences et 30 projets pour les étudiants en master 2 en génie mécanique de la faculté de technologie.

Pour le directeur de la maison de l’entrepreneuriat, le Dr Abdelouahab Djebari, enseignant en économie, il est important de profiter du dispositif créé par l’Etat pour favoriser l’emploi.

La maison de l’entrepreneuriat se charge de la formation et de l’accompagnement des jeunes dans les procédures de création d’entreprises.

La structure a déjà formé 1.318 étudiants et s’est révélé un foyer favorable pour le montage de projets comme l’indiquent les statistiques des deux dernières années qui montrent une évolution de la tendance entrepreneuriale des étudiants. Le nombre d'étudiants qui ont déposé leurs dossiers auprès de l'ANSEJ, ainsi que le nombre de projets financés a considérablement augmenté au cours de l'année 2019 par rapport à 2018, passant de 77 à 217 projets. Les activités du secteur de l’agriculture et de la pêche passent de 9 à 25. Le secteur du bâtiment et travaux publics a connu une hausse : 52 contre 18 en 2018.

L’augmentation est plus nette dans les industries diverses passant de 13 à 41 projets et le secteur des services comprend 99 projets contre 37 en 2018.

La maison de l’entrepreneuriat a prévu samedi un concours du meilleur projet auquel sont conviés tous les étudiants.

F. D.