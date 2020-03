M’sila : De l’agro-pastoralisme aux start-up

De notre envoyé spécial : Fouad Daoud

La cérémonie d’ouverture de la session qui doit durer jusqu’au 16 juin prochain a eu lieu mardi à l’auditorium Ibn Haitham en présence de l’expert en entrepreunariat, H’mida Ferhat de l’université de Laghouat, de l’ancien ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, du président du Forum algérien de la jeunesse et de l’entrepreunariat et de représentants de l’ANSEJ, l’ANGEM, la CNAC et la chambre de commerce et d’industrie.

Le recteur de l’université, le professeur Kamal Bedari, a insisté sur la nécessité de renforcer le rôle social et économique de cette institution qui doit, selon lui, rayonner sur son environnement, pas seulement local mais aussi régional et national.

Les diplômés doivent avoir une formation de qualité et surtout une perspective de création d’emplois et non pas de demande de travail, a ajouté le Pr Bedari. «Nous avons mis en place les mécanismes nécessaires pour concrétiser cette option», a précisé le recteur, qui a cité la maison de l’entrepreunariat, l’incubateur et même une EURL qui va être lancée pour proposer des postes de travail en plus de la satisfaction des besoins du marché en certains services.

Le Pr Bedari a rappelé que les étudiants qui vont suivre la session de formation pourront soutenir un master dans la spécialité et obtenir un diplôme dans la gestion des affaires.

Le président du Forum algérien de la jeunesse et de l’entrepreunariat, Mohamed Abdesselam, a, quant à lui, annoncé que l’organisation est disposée à accompagner les étudiants de l’université de M’sila dans la concrétisation de leurs idées et les transformer en projets utiles pour l’économie nationale.

Le Forum a signé une convention de partenariat avec l’université pour concrétiser cette volonté. M. Abderrahmane Benkhalfa a expliqué que le concept de base de la start up est l’innovation, ce qui la distingue, a-t-il dit, de la micro-entreprise.

Les start up sont des entreprises d’élite, elles ne sont pas nombreuses mais elles apportent une plus-value, a indiqué l’ancien ministre qui a cité l’exemple du géant de l’internet Google.

Il a rappelé que ce genre d’entreprises émane généralement de l’université car elles exigent un grand potentiel scientifique et a souligné qu’on peut les concevoir comme un mécanisme de lutte contre le chômage et comme un accompagnement du tissu économique et une manifestation de l’apport de l’université pour trouver des solutions aux problèmes que connaissent les grandes entreprises.

Il n’a pas manqué de saluer l’initiative de l’université de s’ouvrir vers le monde économique.



Deux étudiants distingués



M. Ferhat H’mida a expliqué que la réussite de l’entreprise passe par trois facteurs essentiels : le management, la compétence et le comportement.

Pour l’expert, la chute des prix du pétrole ne doit pas être considérée comme un problème mais comme un déclic pour bâtir l’économie nationale sur des bases solides. «La véritable ressource du pays, c’est vous», a-t-il dit à l’adresse des étudiants.

Deux étudiants dont les projets ont été accompagnés par la maison de l’entrepreunariat et l’incubateur des affaires se sont illustrés au niveau national. Ils ont obtenu la seconde place au concours organisé récemment à Blida. Le premier, Sellami Mohamed, a créé une application pour aider les non-voyants à passer leurs examens et même à prendre leurs médicaments. Le second, Djaalal Mohamed, a créé un service d’assistant médical en ligne.

Ces modèles illustrent l’action de l’université en matière de formation et de recherche scientifique et donnent une autre dimension à la wilaya connue comme une région agropastorale.

Les travaux de deux étudiants et de leurs camarades sont un reflet de la place des start up dans diverses activités.

F. D.