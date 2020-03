Opep : prévision de croissance à la baisse

L'Opep a revu fortement à la baisse sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole en 2020, sous l'effet associé du ralentissement économique et de l'extension hors de Chine de l'épidémie de coronavirus, selon son rapport mensuel publié hier.

Elle prévoit désormais une croissance de la demande à 60.000 barils par jour (b/j), relevant qu'«au vu des derniers développements, les risques de détérioration surpassent les indicateurs positifs et laissent entrevoir de plus amples révisions à la baisse de la croissance de la demande».

L'Opep anticipait jusqu'ici une progression de 990.000 b/j.

La demande globale de pétrole est désormais estimée pour l'année à 99,73 millions de barils par jour, avec une consommation accrue au second semestre par rapport au premier.

Ces prévisions supposent que l'activité mondiale se soit normalisée d'ici le dernier trimestre.

«L'impact des développements liés au Covid-19 sur une situation économique mondiale déjà fragile est un vrai défi, et requiert une action mondiale coordonnée de tous les acteurs du marché», ajoute l'Opep dans son rapport.



Le Brent sous la barre de 36 dollars



Les prix du pétrole étaient en baisse hier, au lendemain d'un fort rebond, après un lundi noir, pénalisés par les perspectives de hausse d'une production d'or noir déjà très abondante. Vers 11h40 GMT (12h40 à Alger), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 35,91 dollars à Londres, en baisse de 3,52% par rapport à la clôture de mardi. A New York, le baril américain de WTI pour avril perdait 3,52%, à 33,15 dollars. Les deux cours de référence ont pourtant progressé en cours de séance asiatique, dans la lignée de mardi, atteignant brièvement 39,70 dollars le baril de Brent et 36,35 dollars celui de WTI. «Après la chute historique des prix en début de semaine, la situation sur le marché du pétrole reste extrêmement volatile», a commenté Carsten Fristch, analyste de Commerzbank. «Cette phase de fortes fluctuations des prix devrait se poursuivre pendant encore un certain temps», a-t-il ajouté.