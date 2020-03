Pour enrayer la chute des prix : Vers de nouvelles concertations entre l’opep et ses alliés

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés se dirigent vers de nouvelles concertations autour des mesures à prendre pour enrayer la chute des cours, provoquée notamment par le Coronavirus et la guerre des prix.

Ainsi, une réunion du Comité technique conjoint Opep/non-Opep (JTC) est attendue pour le 18 mars courant, selon les déclarations des ministres de l'Opep+, à savoir celui de la Russie et du Kazakhstan, afin d'examiner l'évolution du marché pétrolier.

La Russie, deuxième producteur mondial de pétrole et allié principal de l'Organisation, sera présente à cette réunion.

«Le dialogue se poursuit avec l'Opep et nous allons envoyer un représentant à la réunion du Comité technique conjoint prévu le 18 mars», a déclaré hier le ministre russe, Alexandre Novak.

Il a ajouté que la situation du marché pétrolier n'est pas stable à cause de la propagation du Coronavirus.

Mardi, il a souligné que la Russie était prête à prolonger au deuxième trimestre l'actuel accord de réduction de la production en vigueur jusqu'à fin mars, soit une réduction de 1,7 million de barils par jour par rapport au niveau d'octobre 2018.

Le retour de l'Opep et ses alliés à la table des discussions intervient dans un contexte marqué par une chute drastique des prix.

Les réunions de l'Opep tenues les 5 et 6 mars derniers à Vienne ont été achevées sans la prise de mesures pour soutenir les prix du brut.

Les participants à la 178e réunion de l'Opep avaient recommandé à leurs alliés, dont la Russie, une nouvelle réduction de 1,5 million de barils par jour jusqu'à fin 2020 pour soutenir les cours du brut.

Cette recommandation n'a pas été validée par la 8e réunion des pays Opep et non-Opep, sachant que la Russie soutient le maintien de l'accord actuel (1,7 million b/j).

L'Arabie saoudite a annoncé par la suite la plus importante réduction de ses prix de brut en 20 ans afin de gagner des parts de marché. Cette décision a fait chuter les prix jusqu'à 32 dollars.

Hier, le géant pétrolier Saudi Aramco a annoncé qu'il envisageait d'augmenter sa capacité de production de pétrole d'un million de barils par jour (b/j) pour la porter à 13 millions b/j.

Les Emirats arabes unis se sont dits aussi prêts à augmenter leur approvisionnement en pétrole de plus d'un million de b/j.

«Conformément à notre stratégie de croissance de la capacité de production (...), nous sommes en mesure d'approvisionner le marché avec quatre millions de barils par jour (bpj) en avril», a indiqué hier l'entreprise publique Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) dans un communiqué.

L'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis sont deux alliés importants au sein de l'Opep.

L'Opep+ avait porté en décembre dernier sa réduction globale de la production à 1,7 million de b/j.

Entré en vigueur en janvier dernier, cet ajustement prendra fin le 31 mars prochain.