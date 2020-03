Selfie : Une «habitude» de plus en plus répandue

Son excellence le «selfie « fait fureur. Il est même l’icône des jeunes et moins jeunes. Tout le monde est épris de ce clic, pas comme les autres, devenu le geste le plus fidèle, l’irremplaçable même dans toutes les situations. Sa particularité est testée et prouvée, tous les jours. Il n’y a pas de doute : ce geste - pas banal du tout pour les uns- fait d’une prise de photo, d’une séquence anodine, un grand évènement à même de drainer des milliers, voire des millions de followers, de commentaires et de partages. En une fraction de seconde, la «CAM» de nos smartphones se charge de tous les détails pour nous rendre plus beau que jamais, sans failles et zéro défaut. Le selfie est certainement une bénédiction pour le commun des mortels. Les amoureux de la technologie, plus particulièrement, en savent un bout sur l’importance de ce «clic» qui permet d’immortaliser des faits ou tout simplement se faire plaisir en se plaçant en face de la CAM de son téléphone portable, dompté pour accomplir à la perfection ces missions spéciales.

Le selfie cartonne, c’est un fait, pour se transformer, par les temps qui courent, en phénomène très prisé, attire de nombreuses personnes, tous âges confondus. La manie de se photographier plusieurs par jour, tel un virus, s’empare des hommes et des femmes qui vont parfois jusqu’à filmer même des imbécilités. C’est une distraction par excellence pour tous ceux qui se plaignent d’avoir trop de temps libre. Les partisans du moindre effort, de la frime sont gâtés par toutes ces marques de téléphones qui leur permettent de pratiquer leur hobby. A l’heure de l’innovation et de du progrès, des supports, des perches et autres accessoires envahissent le marché pour inciter les plus réticents à se mettre à l’ère de ce grand évènement qui attire une foule impressionnante de la population, déterminée à vivre leur passion, tous les jours que Dieu fait et autant de fois que possible.

En peu de temps, le selfie a réussi à s’imposer comme phénomène de société qui fait exploser la toile. On peut en dire long sur cette nouvelle forme d’addiction qui touche notamment les jeunes, filles et garçons, s’identifiant très souvent à leurs idoles et des stars du cinéma ou encore du sport, avec cette possibilité de donner une touche d’élégance, de beau et de perfection au sujet avec des options de réglage, sur mesure pour se rapprocher du parfait.

Aujourd’hui, il existe beaucoup d’astuces et d’idées qui font du selfie, le meilleur et le plus fiable moyen pour prendre des autoportraits numériques à même de faire des jaloux ou tout simplement titiller son égo.

Samia D.