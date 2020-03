Perturbation de l’AEP à Chlef : Une commission ministérielle pour une inspection du secteur

Une commission relevant du ministère des Ressources en eau est arrivée, hier à Chlef, pour une inspection de l’état des lieux du secteur et d’un constat des points à l’origine de perturbations dans les prestations assurées dans le domaine, a-t-on appris auprès de la chargée de la communication du ministère.

«La tutelle a dépêché une commission (d’inspecteurs et experts) en vue d’effectuer une visite au niveau des différentes structures du secteur et constater de visu les causes à l’origine des perturbations enregistrées dans ses prestations», a indiqué Nacira Mdebdeb, dans une conférence de presse, au siège de la wilaya, consacrée à l’état des lieux et des perspectives du secteur des Ressources en eau. La commission en question, a-t-elle ajouté, «va élaborer un rapport à ce sujet, qu’elle présentera à la tutelle, en vue d’un règlement prochain des différentes contraintes entravant l’amélioration de ce service public dans la wilaya, en dépit des importantes ressources dont elle dispose en la matière», a-t-elle souligné.

L’arrivée de cette commission à Chlef fait suite à des actions de protestations organisées par la population locale, à cause de perturbations dans l’alimentation en eau potable (AEP), notamment au niveau d’un nombre de communes de régions reculées. Sur un total de 35 communes que compte la wilaya, 32 sont alimentées actuellement soit par une station de dessalement d’eau de mer, soit par le barrage Sidi Yakoub, est-il signalé.

À noter, également, qu’une commission de l’APW de Chlef a réalisé, dernièrement, une enquête de terrain sur l’AEP dans la wilaya, dont les résultats ont été présentés durant la dernière session hivernale du conseil de la wilaya.

«Cette enquête de quatre mois a concerné le réseau AEP, les travaux de renforcement des régions rurales, les stations de dessalement de mer de Mainis, Oued Goussine, et Beni Haoua, la station de pompage de Keisser, et la station de traitement des eaux du barrage Sidi Yakoub», a indiqué, à l’APS, Abdallah Sahnine, membre de l’APW.

Le ministère des Ressources en eaux a organisé une conférence de presse au siège de la wilaya, durant laquelle nombre de directeurs centraux et de directeurs généraux de différents organismes relevant du secteur ont abordé l’état des lieux du secteur et ses perspectives dans la wilaya de Chlef, de façon particulière, et en Algérie, en général.