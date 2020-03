El-Tarf : L’environnement dans deux toiles de Zahia Kaci

L’artiste peintre Zahia Kaci, une élève du père de l’art pictural algérien M’Hamed Issiakhem, a proposé aux visiteurs de la wilaya d’El Tarf deux toiles dédiées au thème de l’environnement à l’occasion de sa participation à la deuxième édition des arts plastiques clôturée hier.

Exposées depuis dimanche dernier au niveau de la bibliothèque de lecture publique Louise Françoise dite Belkacem Mabrouka, les deux œuvres de la plasticienne, venue de la wilaya d’Alger, touchent à un thème d’actualité, à savoir, a-t-elle confié à l’APS, «le préjudice causé au patrimoine forestier, souvent cible d’incendies dus à l’inconscience des uns et à l’incivisme de certains autres».

La symbolique fortement représentée par deux feux, allumés par des quidams, et qui finiront par constituer le départ d’un feu de forêt dont les conséquences néfastes seront ressenties sur la faune et la flore, est d’ailleurs bien perceptible dans les deux toiles.

«Attirer l’attention du citoyen en usant d’un langage artistique à la portée des âmes sensibles afin que tout un chacun contribue à la sauvegarde de ce patrimoine naturel, tel est le but recherché à travers ces deux toiles», a expliqué l'artiste peintre qui a, par ailleurs, affirmé s’inspirer, dans la réalisation de ses œuvres, aussi bien des événements ayant marqué le pays que des scènes du quotidien.

Aussi, a-t-elle confié, «peindre permet de partager ses ressentis, d’extérioriser ses états d’âmes face à la vie et à ses multiples facettes», tout en rendant hommage à son maître Issiakhem dont elle évoque le souvenir avec une infinie admiration et beaucoup d'égards.

Sensible à tout ce qui l’émeut et ébranle sa sensibilité, cette artiste peintre, diplômée de l’école des beaux-arts en 1968, confie avoir ainsi peint sa première toile «La mère et l’enfant» en 1959, alors qu’elle était élève d’Issiakhem, inspirée d’une scène tirée depuis son domicile parental.

Depuis, un parcours pictural jalonné de succès a permis à cette artiste qui jouit d’une expérience de plus de 50 ans dans le domaine, de représenter l'Algérie dans plusieurs expositions, nationale et internationale, dont la plus récente a eu lieu aux Etats Unis en février dernier.