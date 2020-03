Constantine : La Sîra et l’orientalisme littéraire en débat

L’université Emir-Abdelkader de Constantine abrite, depuis hier, un colloque international sur le thème de «La Sîra dans les écritures littéraires des orientalistes», auquel prend part une cinquantaine d’universitaires et de chercheurs en provenance d’établissements supérieurs nationaux et étrangers, à l’image de Yacine Benabid (Université Sétif 1), Nadjet Guerfel (Tunisie) ou encore le président de l’association polonaise de l’orientalisme (PTO), Marek Dziekan. Selon le président du comité scientifique, Dr Zinedine Benmoussa, l’objectif premier de cette manifestation est d’étudier sous différents angles la manière dont les écrivains orientalistes ont évoqué la vie et les hauts faits du prophète Mohamed (QSSSL) : « Ce colloque est venu pour éclaircir, voire corriger, certaines conceptions erronées contenues dans les écrits d’auteurs relevant du courant orientaliste. La problématique retenue est l’examen des motivations de ceux d’entre eux qui ont abordé la Sîra, et ce, sous un angle critique, et également celui de l’impact des œuvres produites sur la représentation, chez les occidentaux, du prophète (QSSSL), de même que sur les relations entre Orient et Occident et sur le dialogue des civilisations», a-t-il notamment affirmé, en ajoutant que «si certains orientalistes ont été partiaux dans leur traitement de la question, d’autres se sont distingués par leur objectivité». Pour ce faire, six principaux axes ont été retenus pour les communications programmées sur deux journées : «La Sîra et les références de la lecture», «La Sîra et les études orientalistes», «la Sîra et les écrits littéraires chez les orientalistes», «La Sîra et l’imaginaire littéraire chez les orientalistes», «Les dimensions humaines et civilisationnelles de la Sîra dans la production littéraire orientaliste» et «Point de vue critique sur la Sîra et les écrits littéraires orientalistes».

Issam B.